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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fikret Orman'dan sert sözler!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısında sert açıklamalar yaptı. "Karı gibi dedikodu yaparlar" açıklaması nedeniyle özür dileyen Orman, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ve hakem hatalarıyla ilgili de konuştu. Orman "Son haftalara girilirken hakemler, aktörlüğü ele aldı. MHK, bunları temizleyemezse orada oturmasınlar" ifadelerini kullandı

Fikret Orman

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün seçimli olağan genel kurul toplantısında açıklamalar yaptı. Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hayırlı bir kongre olsun. Bugün Beşiktaş'taki üçüncü kongrem, otomatikman son kongrem. Her gelen gitmesini bilmesi lazım. Artık son dönemde seçimden sonraki sonuçlara göre bir açıklama daha yapacağım.

"KARI GİBİ ARKADAN KONUŞURLAR" AÇIKLAMASI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Kongrenin elektriği içerisinde söylediğim bir laf başka yerlere çekilmeye çekiliyor. Esasında niyetim o değildi. Beşiktaş'ı yönetirken birçok iftirayla karşı karşıya kalıyorum. FETÖ'cülerle şu kayıtları var falan bin tane yalan. Her gün bir yalan üretiyorlar. Mesele zaten bizi çalıştırmamak. Dün de kongre biraz elektrikli geçince, istemeden ağzımdan bir laf çıktı. İki tane kızım var bir tane ablam var. Bütün bayanlardan özür dilerim. Maksadını aşan bir laf oldu ancak niyetim o değildi."

"SON HAFTALARA GİRİLİRKEN HAKEMLER, AKTÖRLÜĞÜ ALMAYA BAŞLADILAR"

"Beşiktaş'ın bütün şampiyonlukları çok temiz ve berraktır. Benim başkanlığımda iki şampiyonluk yaşadık, ne kimseyle kavga ettik ne de laf dalaşına girdik. Futbolu güzelleştirmek, bizim olduğu gibi başta TFF, teknik direktör ve hakemlerin işi. Son haftalara girerken hakemlerin aktörlüğünü almaya başladılar. Yazık! Ben usturupluca söylüyorum ancak ne taraftarım he de kamuoyu tatmin oluyor. Çok ağır sözler kullanmak mümkün ancak istemiyorum. Dünkü maça bakınca maça çıkmadan mücadeleyi kafasında oynayan hakemlerle futbol bir yere gelmez. Bunları artık temizlik yapmayan MHK, onlara bugün için söylemiyorum ancak bundan sonrası için söylüyorum, bunları temizlemezlerse orada oturmasınlar. Hakemlerimiz ellerinde hesap makinesi 'VAR'dan ne kadar alacağım, şu maçtan ne kadar alacağım' tarzında hesap yapıyorlar. Özellikle yaşı dolmuş kötü niyetli hakemlerden ayrılmak lazım. Rezillikten başka bir şey değil. Dünkü maçtan sonra Galatasaray yöneticisi olsam, yönetmeye vicdanım el vermez. Futbolu bilmeyen VAR hakemi var. Yaptıkları hatalarla ligin geleceği, kaderiyle oynuyor. Kaç senedir başkanım, hiçbir kulüple münakaşaya girmedim"

"BİZ BÖYLE ŞAMPİYONLUK İSTEMEYİZ! TFF, 'ZAMAN GEÇİREYİM' YERİ DEĞİLDİR!"

"Beşiktaş tarihi böyle gelmiş, biz böyle şampiyonluk istemeyiz. Bizim paramızla bize eziyet edilir mi? Bülent Yıldırım'ın yaptıkları... TFF'den insanları arattırıp 'Bülent iyi çocuk, maç verilsin' deniyor. Ne iyi çocuğu ya! Beşiktaş'ı katletmiş adamın ayrılması lazım. Bütün başkanların anası ağlıyor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe herkes bununla uğraşıyor. Hakemler itibarlı, TFF itibarlı. TFF'yi yöneteceklerse adam gibi yönetecekler! Mıymıy mış mış yönetmeyecekler. 20 günde bir hakem sayısını artıramıyorlar! Bir gecede Caner için kurallar değişti! 20 günde ne kuralı değişemedi? 3 hafta sonra seçim var evet, bu üç hafta içerisinde çok çalışacaklar! TFF, kimsenin zaman geçireyim, titr olsun yeri değildir! Kulüpler Birliği'nin de iki hafta içerisinde toplantısı var bunları görüşeceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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