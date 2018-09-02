Milliyet' te yer alan habere göre, transferin son gününde kadrosuna katmak istediği Burak Yılmaz ve Galatasaray’ın talip olduğu Vagner Love konusunda büyük bir hareketlilik yaşayan Beşiktaş yönetiminin mali sınırları zorlamamak için son anda frene bastığı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, Burak için Trabzonspor tarafından peşin olarak istenen 2.5 milyon euro bonservis bedelini takıma harcamaya karar verdi. Love için istenen 1.5 milyon euro bonservis bedeli ise Galatasaray tarafından kabul edilmemesine rağmen, Burak'ı Trabzonspor’dan almaya sıcak bakan Başkan Fikret Orman, fakat daha sonra mevcut kadroya destek sağlamanın daha doğru olduğunu düşündü.

Adem Ljajic’in transfer edilmesinden sonra Beşiktaş’ın artık çok daha güçlü bir takım olduğunu yakın çevresine söyleyen Fikret Orman, “Onun gelişiyle birlikte hem forvetteki hem de orta sahadaki futbolcular daha çok katkı sağlayacaktır. Bizim en önemli sorunumuz ofansif orta saha oyuncusuydu. Çok uygun rakamlara hocamızın istediği bir futbolcu bulduk. Bu saatten sonra camiaya düşen görev kadromuzdaki oyunculara destek vermektir. Biz bu çocuklarla ve bu teknik heyetle şampiyon olacağız. Kadro açısından bir sıkıntımız olursa devre arasında gereken takviyeyi yaparız” ifadelerini kullandı.

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