        Fikret Orman ile evleneceği iddia edilen Güzide Duran'dan tektaşlı poz

        Fikret Orman ile evleneceği iddia edilen Güzide Duran'dan tektaşlı poz

        İş adamı Adnan Aksoy ile boşanma süreci devam eden Güzide Duran'ın, Fikret Orman'dan evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Ünlü modelin, son paylaşımında parmağındaki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı

        Giriş: 11.09.2025 - 09:11 Güncelleme: 11.09.2025 - 09:21
        Dikkatlerden kaçmayan detay
        İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan emekli manken Güzide Duran, bir süredir Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor.

        Magazin gündeminde çok konuşulan çiftin, evlenmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

        Fikret Orman'ın, daha boşanmadan sevgilisine evlilik teklifinde bulunduğu iddia edildi. Güzide Duran'ın, boşandıktan kısa bir süre sonra da Fikret Orman ile hayatını birleştireceği iddiası basına yansıdı.

        Güzide Duran'ın yeni paylaşımları söz konusu iddiaları güçlendirdi. İddet süresine göre; Duran, Adnan Aksoy'dan boşanması halinde Fikret Orman ile evlenebilmek için 300 gün beklemek zorunda kalacak.

        Emekli mankenin fotoğraflarındaki tektaş yüzüğü dikkat çekti.

        "BOŞANAMIYORUM"

        Adnan Aksoy ile 2018'de evlenen Güzide Duran, geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti: Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum.

        Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum. Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum.

        #Güzide Duran
        #fikret orman
