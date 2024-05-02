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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, Milletler Ligi hazırlıklarını sürdürüyor - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, Milletler Ligi hazırlıklarını sürdürüyor

        A Milli Erkek Voleybol Takımımız FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıklarını Ankara'da Sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:37 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:37
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        Efeler, VNL'e hazırlanıyor!
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        Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.

        TVF Voleybol Salonu'nda başantrenör Cedric Enard yönetimindeki kampta çalışmalarını sürdüren Filenin Efeleri, 10-14 Mayıs tarihlerinde İtalya Milli Takımı’nın davetlisi olarak İtalya’nın Cavalese kentine giderek turnuvaya katılacak.

        Milli takım İtalya kampının ardından 18 Mayıs Cumartesi günü Milletler Ligi (VNL) 1. ayak karşılaşmaları için Antalya’ya dönecek. Milliler, Antalya’da 21 Mayıs’ta Kanada, 23 Mayıs’ta Hollanda, 25 Mayıs’ta Fransa ve 26 Mayıs’ta ABD ile karşılaşacak.

        Japonya’nın Fukuoka şehrine 1 Haziran'da gidecek milliler, VNL'in son ayağı için de 15 Haziran'da Slovenya’nın Ljubljana şehrine geçerek Milletler Ligi grup etabı müsabakalarını tamamlayacak.

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        Milletler Ligi'nde final maçları, 27-30 Haziran tarihlerinde Polonya’nın Lodz şehrinde oynanacak.

        MİLLİ TAKIM KADROSU

        VNL'de başarılı olarak tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yer alamaya çalışacak milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

        Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

        Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

        Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

        Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

        Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

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