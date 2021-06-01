Türkiye-Almanya: 3-0

İtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, beşinci maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Almanya galibiyeti ile namağlup ünvanını koruyan ve puanını 13'e çıkaran millilerde; Ebrar 21, Eda 11, Hande 9, Meliha 5, Naz 3, Kübra 2 ve Cansu 1 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki altıncı maçında yarın TSİ 17.00'de Çin ile karşılaşacak.

SALON: Rimini

HAKEMLER: Luis Gerardo Macias (Meksika),Patricia Rolf (ABD)

TÜRKİYE: Hande, Eda, Cansu, Meliha, Aslı, Ebrar, Simge (L) (Kübra, Naz, Şeyma)

ALMANYA: Alsmeier, Schölzel, Imoudu, Orthmann, Weitzel, Drewniok, Pogany (L) (Kästner, Vanjak, Stigrot, Poll, Bock)

SETLER: 25-20, 25-20, 25-22

SÜRE: 1 saat 40 dakika