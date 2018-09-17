Filipinler'de Mangkhut Tayfunu: En az 14 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in kuzeyini etkisi altına alan Mangkhut Tayfunu'nun yarattığı yıkımda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Bir hükümet yetkilisi fırtınanın vurduğu Tuguegarao kentinde yer alan tüm yapıların bir şekilde fırtınadan etkilendiğini, bölgede iletişim hatlarında sıkıntılar yaşandığını açıkladı.

Fırtına şeklinde esen rüzgarın hızının saatte 185 kilometreye ulaştığı kaydediliyor.

4 milyon insanın yolu üzerinde bulunduğu fırtına nedeniyle oluşabilecek deniz taşkınlarına karşı binlerce kişi tahliye edildi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin danışmanı Francis Tolentino, fırtına nedeniyle şu ana dek 14 kişinin öldüğünü duyurdu.

Ölen kişiler arasında, bir toprak kayması olayına müdahale eden iki kurtama görevlisi de bulunuyor.

2013'te 7 bin kişi hayatını kaybetmişti

Luzon bölgesinde büyük tahribata yol açan Mangkhut Tayfunu'nun Çin'e doğru ilerlediği belirtiliyor.

2013 yılında 7 binden fazla kişinin hayatına mal olan Süper Tayfun Haiyan, Filipinler tarihinde kayıtlara giren en ölümcül fırtına olmuştu.

O felaket sonrası ülkede kurtarma ve tahliye hazırlıkları konusunda ilerlemeler kaydedildi.

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