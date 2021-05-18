Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail'in savaş suçlarını soruşturması çağrısı

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'deki ''savaş suçlarını'', yasa dışı yerleşim faaliyetlerini, çocuklara, sivillere, okullara ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını soruşturmaya başlaması çağrısı yaptı.

Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail'in savaş suçlarını soruşturması çağrısı
Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail çağrısı
0:00 / 0:00
AA

Mansur, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 61'i çocuk, 36'sı kadın 213 Filistinlinin öldüğünü ve 7 bin binanın zarar gördüğünü söyledi.

''Uluslararası toplumun sorumluluğu derhal ateşkes sağlamak'' diyen Mansur, hemen sonrasında ise İsrail saldırılarında Gazze'de okullara sığınmak zorunda kalan 50 bin kişiye acil insani yardım gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

"BMGK'NİN İSRAİL'İN SALDIRILARI KARŞISINDAKİ EYLEMSİZLİĞİ UTANÇ VERİCİ"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Gazze'deki Filistinliler için acil insani yardım çağrısı yapmasını talep eden Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nin birlik olup İsrail'in saldırganlığı karşısında harekete geçememesini ise ''utanç verici'' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde ateşkesi desteklediği yönündeki açıklamasını değerlendiren Mansur, ''Biden yönetimi, Filistin halkına yönelik saldırılara son vermek için baskı uygularsa kimse önünde durmayacaktır.'' dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) İsrail'in savaş suçlarını, yasa dışı yerleşim faaliyetlerini, çocuklara, sivillere, okullara ve sivil altyapılara yönelik saldırılarını soruşturmaya başlaması çağrısı yapan Mansur, isim vermeden ABD'yi de ICC'nin savaş suçlarını soruşturmasını engellemekle suçlayarak, ''Uluslararası Ceza Mahkemesinin işine müdahale etme ve mahkemenin kimin savaş suçu işlediğine yönelik soruşturmayı başlatmasına, suçluların sorumlu tutulmasına ve hak ettikleri cezayı almasına müsaade et.'' dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsrail ordusu, Gazze'deki Kızılay binasını vurdu
DÜNYAİsrail ordusu, Gazze'deki Kızılay binasını vurdu
Macaristan, AB'nin Filistin'de ateşkes isteyen açıklamasını veto etti
DÜNYAMacaristan'dan AB'nin Filistin'de ateşkes isteyen ...
Belçika’nın Seul elçisinin eşi tezgahtarı darp etti
DÜNYABelçika’nın Seul elçisinin eşi tezgahtarı darp etti
AB, "İsrail ve Gazze'de şiddete son verilmesi" çağrısında bulundu
DÜNYAAB'den "İsrail ve Gazze'de şiddete son verilmesi" ...
TBMM Başkanı Şentop: Uluslararası toplumun pasif ve çelişkili tavrı, Filistin halkı için bedeli çok ağır olan
DÜNYATBMM Başkanı Şentop İran İslami Danışma Meclisi ...
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi
DÜNYAİsrail Savunma Bakanı: Gazze'ye saldırılar devam ...
Almanya Başbakanı Merkel, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
DÜNYA Merkel, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: ''Rusya'nın Arktika'daki askerî varlığından endişeliyiz.''
DÜNYABir orası kalmıştı... Arktika'da hak iddiaları!
ABD'den Libya'ya 2014'ten bu yana en üst düzey ziyaret
DÜNYAABD'den Libya'ya 2014'ten bu yana en üst düzey ...
Son dakika haberi Tunus'ta facia! En az 50 göçmen boğuldu
DÜNYATunus'ta facia! En az 50 göçmen boğuldu