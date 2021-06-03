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Filistinlileri temsil eden bir parti ilk kez İsrail’de hükümete katılacak

İsrail'de ilk kez bir Arap partisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rakipleri Yesh Atid (Gelecek Var) ile Yamina Partisi'nin liderliğindeki muhalefet partilerinin kurmakta anlaştığı hükümete katılacak

Filistinlileri temsil eden bir parti ilk kez İsrail’de hükümete katılacak
İsrailli Araplar, ilk kez hükümette yer alacak
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AA

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi’nin güney kanadının siyasi uzantısı olan ve İsrail Meclisinde 4 milletvekili bulunan Birleşik Arap Listesi (Ra’am) lideri Mansur Abbas, 8 partiden oluşacak koalisyon hükümetine katılmak için imza attı. Hükümetin güvenoyu alması durumunda, Ra’am da hükümette yer almış olacak.

Mansur, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin kurulmasıyla ilgili anlaşmanın özellikle Negev bölgesindeki Arapların yararına birçok madde içerdiğini ve büyük bütçe tahsisleri olduğunu söyledi. İlk kez bir Arap partisinin, hükümete katılacağını belirten Mansur, "Zor bir karardı. Pek çok tartışma var ama biz hükümetin kurulması için iyi bir fırsat olduğuna inanıyoruz." dedi.

Ra’am'dan yapılan yazılı açıklamada ise Arapların yarına olacak büyük ve geniş kazanımlar karşılığında tarihi bir anlaşma imzalandığı değerlendirmesi yapıldı. Koalisyon anlaşmasının maddelerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, İsrail Meclisinin 2017'de çıkardığı ve Araplara ait evlerin yıkım sürecini hızlandırmayı amaçlayan yasada 120 gün içinde değişiklik yapılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Anlaşma maddeleri arasında ayrıca, Ra'am'ın Meclis İçişleri Komitesi ile Arap İşleri Komitesi başkanlıkları ve Meclis Başkan Yardımcılığı pozisyonunu üstlenmesi yer alıyor. Aynı şekilde hükümetin kurulmasından sonraki 45 gün içinde Negev'deki 3 Arap köyünün, 9 ay içinde de diğer köylerin tanınması öngörülüyor.

AA'nın haberine göre; Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için en geç 14 Haziran'a kadar güven oyu alıp yemin etmesi gerekiyor.

KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULURSA NETANYAHU'NUN 12 YILLIK BAŞBAKANLIĞI SONLANACAK

Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclis'te güven oyu alırsa, İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu dönemi bitecek.

İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 61 milletvekiline ihtiyaç duyulurken, söz konusu koalisyonda yer almayı kabul eden partilerin toplam milletvekili sayısı 62.

Ancak Yamina Partisinin milletvekili Nir Orbach, Lapid ile yapılacak koalisyona güven oyu vermeyeceğini açıklamıştı. Orbach'ın yanı sıra koalisyonu kurmakta anlaşan partilerden bir başka milletvekilinin daha güven oyuna destek vermemesi halinde söz konusu hükümet yeterli sayıya ulaşamıyor. Bu nedenle koalisyon hükümetinin kurulduğuna henüz kesin gözüyle bakılmıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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