Filiz Ali'den Göçer'e tam not

Filiz Ali, Sabahattin Ali'nin eserlerinin yer aldığı ve Ferhat Göçer'in tek kişilik performansıyla sahnelenen 'Aldırma Gönül' şarkılı oyuna tam not verdi. Oyunu seyrederken duygulu anlar yaşayan Ali, 'Oyunu izlerken gözlerim doldu, tüylerim diken diken oldu. Hem hüzünlendim hem gülümsediğim anıları hatırladım. Ferhat Göçer'i ve Ezel Akay'ı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Babamı doğru yansıtan bir proje olmuş, babamın esprili yanlarını da göstermiş bu proje. Umarım herkes izler'' dedi.

'Aldırma Gönül'ün gala gecesine aralarında Hülya Koçyiğit, Aydan Şener ve Nazan Şoray gibi sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Ezel Akay'ın yönettiği oyunda Ferhat Göçer, Sabahattin Ali'nin 'Aldırma Gönül', 'Leylim Ley' ve 'Göklerde Kartal Gibiydim' gibi eserlerini seslendirdi.