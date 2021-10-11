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Haberler Gündem 3. Sayfa FİLM GİBİ... Son dakika: 17 yıl sonra faili meçhulün katili yakalandı! - VİDEO HABER
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17 yıl sonra katili yakalandı! Film gibi...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 17 yıl önce pazarlama personelinin çalıştığı firmanın tahsilat gününde Murat Özdemir'in boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili yakalanan biri eski muhasebeci iki zanlı adliyeye sevk edildi. Kocaeli polisi, 17 yıllık faili meçhul cinayeti derin bir araştırmayla çözdü

FİLM GİBİ... Son dakika: 17 yıl sonra faili meçhulün katili yakalandı! - VİDEO HABER
17 yıl sonra katili yakalandı! Film gibi...
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AA

Faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden ele alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Haziran 2004'te pazarlama personeli olarak çalıştığı tavuk firmasına ait dağıtım aracında bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürülen Murat Özdemir'in katil zanlılarının yakalanması için çalışma yaptı.

ESKİ VE MEVCUT ÇALIŞANLAR TAKİBE ALINDI

AA'da yer alan habere göre suç tarihinde jandarma sorumluluk bölgesinde kalan cinayet mahalli ve delilleri yeniden gözden geçiren ekipler, olayda çek, senet ve para gasbının olması, cinayetin firmanın haftalık tahsilat gününde işlenmesinden yola çıkarak şirketin eski ve mevcut çalışanlarını takibe aldı.

POLİS İKİ KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Şüphelenilen iki kişinin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, cinayetten 6-7 ay önce muhasebeci olarak çalıştığı belirlenen Murat Ş. (43) ile bu kişiyle bağlantılı olduğu tespit edilen H.F'yi (61) gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

KORUYUCU KIYAFETLE ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan eski muhasebeci, emniyetteki işlemlerin ardından koruyucu kıyafet giydirilerek İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin aracıyla adliyeye götürüldü.

ESKİ MUHASEBECİYİ İŞARET ETTİ

Diğer şüpheli, görüntü alan gazetecilere, "Suçsuzum, ben yapmadım. Hiç boşuna beni çekmeyin, suçlu orada" diyerek eski muhasebeci Murat Ş'yi işaret etti.

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