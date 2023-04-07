Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) üyeleri, genel kurulda özellikle kadınların ağırlıkta olduğu bir yönetimi seçti.

Biket İlhan başkanlığında; Çiğdem Vitrinel, Eylem Kaftan, Vuslat Saracoğlu, Aydın Orak, Tayfur Aydın ve Cengiz Özkarabekir yeni yönetimi devraldı.

FİLM - YÖN Türkiye’de sadece film yönetmenlerinin üyesi olduğu tek sivil toplum örgütü. Farklı dünya görüşünden, farklı inançlardan ve farklı sinema yaklaşımlarından bütün yönetmenler bu derneğin üyesi.

Yönetmen Reis Çelik’in 12 yıldır başkanlığını yaptığı FİLM-YÖN’de genel kurul öncesi görevi yeni bir ekibe devretmek isteğini belirterek aday olmadı. Genel kurulda yapılan oylamada kadın ve genç yönetmenlerin ağırlıkta olduğu bir yönetim seçildi.