Filmekimi'ne geri sayım başladı

İstanbul’da 4-13 Ekim, Diyarbakır’da 10-13 Ekim, Ankara’da 17-20 Ekim, İzmir’deyse 24-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Filmekimi’ne sayılı günler kaldı.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Cannes’dan Venedik’e, Sundance’ten Toronto’ya saygın festivallerde dünya prömiyerini yapan en yeni ve ödüllü filmler Filmekimi’nde izleyicilerle buluşacak.

Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi'ne ek olarak bu yıl Şişli’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda da gösterilecek. Filmler Diyarbakır’da Paribu Cineverse Diyarbakır Ceylan, Ankara’da Kült Kavaklıdere, İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir’de izleyicilerle buluşacak. Diğer şehirlerde gösterilecek filmlerin listesi ve çizelgelerine Filmekimi web sitesinden ulaşılabilir.

Joker: İkili Delilik Filmekimi, Todd Phillips’in heyecanla beklenen devam filmi Joker: İkili Delilik’le açılıyor Dünya çapında büyük sansasyon ve tartışmalar yaratan, 2019'da Filmekimi'nde Türkiye ön gösterimi yapılan Joker'in uzun süredir beklenen devam filmi ilk kez yine Filmekimi'nde, açılış filmi olarak izleyici karşısına çıkıyor. Joaquin Phoenix'in kendisine Oscar getiren Arthur Fleck/Joker rolüne geri döndüğü, Lady Gaga'nın Harley Quinn'e hayat verdiği Joker: İkili Delilik dünya prömiyerini eylülde Venedik Film Festivali'nde yaptı. Yönetmen koltuğunda yine Todd Phillips’in oturduğu, Bradley Cooper’ın da yapımcıları arasında yer aldığı film, Fleck/Joker'in "kendi içindeki müziği bulmasından" yola çıkarak müzikal öğeler de içeriyor.

Yandaki Oda Altın Palmiye ve Altın Aslan Filmekimi’nde Altın Palmiye’yi kazanan Anora ve Altın Aslan’ı kazanan Yandaki Oda Filmekimi’nde Türkiye prömiyerlerini yapıyor. REKLAM Tangerine, The Florida Project ve Red Rocket'ta alıştığımız üzere karakterlerinin hissettiklerini tüm çıplaklığıyla, filtresiz aktaran Sean Baker’a Altın Palmiye kazandıran son filmi Anora, bir eskort ile bir Rus oligarkın veliahtı arasındaki trajikomik Külkedisi hikâyesini anlatıyor. Hızlı kurgusu ve karakterlerine duyduğu derin sempatiyle güçlenen film, izleyiciyi gözyaşlarından kahkahalara sürüklüyor.

Geçtiğimiz günlerde sona eren 81. Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan’ı kazanan ve çokça övgü alan Pedro Almodóvar’ın Tilda Swinton ve Julianne Moore’un başrollerini paylaştığı son filmi Yandaki Oda (The Room Next Door) da Filmekimi’nde gösteriliyor. İkinci Perde Usta yönetmenlerin merakla beklenen yeni filmleri Her yıl olduğu gibi bu yıl da Filmekimi, usta yönetmenlerin heyecanla beklenen yeni filmlerini vizyondan önce sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Beden-korku türünün usta yönetmeni David Cronenberg’in paranoya fikriyle uğraşan hüzün yüklü yeni filmi Kefenler (The Shrouds), Ali Abbasi’nin konusunun yanı sıra Sebastian Stan ve Jeremy Strong’lu oyuncu kadrosuyla da ilgi çeken The Apprentice–Trump’ın Hikâyesi, Leos Carax’ın yeniden Denis Levant’la çalıştığı kısa filmi Ben Değilim (C'est pas moi / It’s Not Me), görselliğiyle izleyicileri büyüleyen İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino’nun doğduğu şehre, Napoli’ye yeni aşk mektubu Su Perisi (Parthenope), Paul Schrader’ın dünya prömiyerini Cannes ana yarışmada yapan yıldızlarla dolu filmi Oh, Canada, Cannes Film Festivali’nin açılışında gösterilen ve gerçeklikle kurmaca arasındaki sınırı bulanıklaştıran Quentin Dupieux’nün yeni filmi İkinci Perde (Le deuxième acte / Second Act), Mike Leigh’in altı yıllık bir aradan sonra beyazperdeye geri döndüğü sert ama dokunaklı dramı Acı Gerçekler (Hard Truths), Kirill Serebrennikov’un devrimci, militan yeraltı yazarı Eduard Limonov'un hayat hikâyesini konu aldığı Limonov (Limonov The Ballad) Filmekimi’nde seyircilerle buluşacak filmler arasında yer alıyor.

Kefenler Ünlü yönetmenlerin yanı sıra sevilen oyuncuların son filmleri de programda yer alıyor. Ralph Fiennes ile Juliette Binoche'u İngiliz Hasta'dan (1996) sonra ilk kez bir araya getiren ve Odysseia'yı yeniden ele alan Dönüş (The Return, Uberto Pasolini), Cate Blanchett ve Alicia Vikander’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı ve global bir kriz sırasında ormanda kaybolan dünya liderlerini konu alan Rumours (Guy Maddin), Cannes'da prömiyerini yapan ve günümüzün en sansasyonel genç oyuncularından Barry Keoghan ile Franz Rogowski’yi bir araya getiren Kuş (Bird, Andrea Arnold), efsanevi oyuncu Nicholas Cage’in, yine yeni bir öfke patlamasıyla beyazperdeye döndüğü Sörfçü (The Surfer, Lorcan Finnegan), Hugh Grant’in alışılmışın aksine pek şeytani bir karakteri canlandırdığı Sapkın (Heretic, Scott Beck ve Bryan Woods) ve Rachel Sennott, Dylan O’Brien ve daha birçok ünlü ismi kadrosunda toplayan, hem ABD hem televizyon hem de kültür ve komedi tarihinin en önemli gecelerinden birinin kamera arkasını anlatan Saturday Night Filmekimi’nin heyecanla beklenen filmleri arasında.

Anora Ödüllü filmlerle dolu bir program 2024 Cannes Film Festivali’nde Sean Baker’a Altın Palmiye’yi kazandıran Anora, Büyük Ödül’ün sahibi, Payal Kapadia imzalı Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine as Light) ve En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen, Miguel Gomes’in yönettiği Büyük Yolculuk (Grand Tour) Filmekimi’nin beklenen filmleri arasında. Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan Beç Tavuğu Olmak Üzerine (On Becoming a Guinea Fowl), En İyi Senaryo Ödülü’nü alan, başrolündeki Demi Moore’a övgüler getiren, Toronto Film Festivali’nde Geceyarısı Çılgınlığı bölümünün büyük ödülünü kazanan Cevher (The Substance, Coralie Fargeat), Cannes’da Özel Ödül’ün sahibi Kutsal İncirin Tohumu (Daneh Anjeer Moghadas / The Seed of the Sacred Fig), Cannes’da En İyi İlk Film seçilerek Altın Kamera Ödülü’nü kazanan Halfdan Ullmann Tøndel'in yönetmenliğini yaptığı Armand ve Cannes’da bu yıl Palm Dog’un sahibi olan Köpek Davası (Le procès du chien / Dog on Trial) da Filmekimi programında yer alıyor.

Aydınlık Hayallerimiz Programda ayrıca 2024 Venedik Film Festivali’nde Brady Corbet’e Gümüş Aslan En İyi Yönetmen Ödülü’nü getiren, "modern sinemayı aşan bir film" olarak övülen, yıldız oyuncularıyla, kurgu ve görüntü yönetimiyle öne çıkan The Brutalist, Paul Kircher’e Marcello Mastroianni Ödülü’nü kazandıran Onların Ardından Çocukları (Leurs enfants apres eux / And Their Children After Them), yine Venedik’te Vincent London’a En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandıran Ateşle Oynamak (Jouer avec le feu / The Quiet Son) ve Ufuklar kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Francesco Gheghi’ye kazandıran Aile (Familia), 74. Berlin Film Festivali’nde En İyi Performans Ödülü’nü alan ve kadrosunda Sebastian Stan’in yer aldığı A Different Man bulunuyor.

Jacques Audiard'ın danstan şarkıya, suçtan uyuşturucuya, melodramdan pembe diziye ve narkotik gerilime uzanan, Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu ve Müzik Ödülü, Toronto’da da Variety Sanatçı Ödülü’nü alan, kadrosunda Selena Gomez, Zoe Saldaña ve Karla Sofía Gascón gibi yıldızların olduğu, Fransa’nın Oscar Adayı Emilia Pérez, Saraybosna’dan En İyi Film ve Cannes’dan da Kuir Palmiye ile ayrılan Emanuel Pârvu’nun yönetmen koltuğundaki Dünyanın Sonuna Üç Kilometre (Trei kilometri pâna la capatul lumii / Three Kilometers to the End of the World) Filmekimi’nde gösterilecek filmler arasında yer alıyor.

REKLAM Filmekimi’nin sloganı “Geldi iki gözümün çiçeği” Filmekimi zengin programının yanı sıra, afişleri ve reklam kampanyasıyla da dikkat çekiyor. Bu yıl da Muhabbet Ajans tarafından hazırlanan kampanyanın sloganı “Geldi iki gözümün çiçeği” oldu. Filmekimi biletleri 27 Eylül’de satışa çıkıyor Filmekimi biletleri, Lale Kart üyeleri için 24 Eylül Salı günü saat 10.30’da başlayan indirimli ön satışların ardından, 27 Eylül Cuma günü 10.30’da bütün şehirler için genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr /tr üzerinden, Passo mobil uygulamasından ve Passo perakende satış noktalarından satın alınabilir.

Filmekimi İstanbul gösterimlerinin hafta içi ve hafta sonu tüm seansları tam 185 TL . 21.30 harici seanslar ise yalnızca öğrencilere özel Eczacıbaşı Genç Bilet ile 20 TL . REKLAM Filmekimi’nde 65 yaş üstü izleyiciler %25 indirim, engelli izleyiciler ise %50 indirim hakkına sahip. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini kendilerine ait ön satış dönemlerinde passo.com.tr /tr üzerinden %25; Kırmızı Lale Kart üyeleri ise %15 oranlarında indirimle satın alabilir. Siyah Lale Kart üyeleri ayrıca rezervasyon kolaylığından da yararlanabilir.

Lale Kart üyeleri için ön satış dönemi: 24 Eylül Salı 10.30 (Siyah Lale Kart üyeleri), 25 Eylül Çarşamba 10.30 (Beyaz Lale Kart üyeleri), 26 Eylül Perşembe 10.30 (Kırmızı Lale Kart üyeleri) Filmekimi'nde bu yıl yerler numarasız Sinema salonlarını tam kapasiteleriyle kullanmak, seanslarda olabildiğince fazla sinemasevere yer sağlayabilmek için Filmekimi biletleri bu yıl Cemal Reşit Rey dışındaki tüm salonlarda numarasız olacak. Filmekimi programı