Kar kış demeden virüsün izini sürüyorlar 0:00 / 0:00

DHA

Kentte, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde filyasyon ekipleri hem koronavirüsle hem de karla mücadele ediyor. Koronavirüsle mücadelenin öncüsü filyasyon ekipleri, ev ev dolaşıyor. Kar yağışı ile beraber yüksek kesimlerde zaman zaman araç yolunun olmadığı noktaları da yürüyen ekipler, evlerinde izole edilen Covid-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 24 saat görev yapıyor. Yoğun karın olduğu bölgelerde, UMKE ekipleri de görev alıyor. Karın etkili olduğu noktalarda daha yorucu mücadele veren ekipler, test sonucu belli olanlara hızlıca ulaşıp, filyasyonu tamamlayarak, gereken durumda ilaç da veriyor. Kentte 300´e yakın tam donanımlı filyasyon ekibi; acil durumlarda ise hastaların veya temaslıların hastaneye sevkini sağlıyor.

SALGIN VE ZOR HAVA ŞARTLARI İLE ZORLU MÜCADELE

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışının ulaşımda zaman zaman zorluklar çıkardığını belirterek, filyasyon ekiplerinin kar, kış demeden çalıştığını söyledi. Dr. Usta, "Filyasyon ekipleri salgınla mücadelede en ön saflarda hizmet ediyorlar. Filyasyon ekipleri bütün verileri oluşturmanın yanı sıra hastaları ve temaslıları tespit eden onların numunelerini alan ve ilaçlarını getiren ekibimiz. Toplum sağlığı için en önemli mücadeleyi onlar veriyorlar. Özellikle kış soğuğunun bastırmasıyla birlikte aslında sadece salgınla değil aynı zamanda zor hava şartları ile de mücadele ediyorlar. Kışın sahada çalışmak gerçekten kolay değil. Özellikle sabah saat 8 de başlayan mesailerinin akşam saat 12´ye kadar sürmesi verdikleri mücadelenin en büyük örneği. Filyasyon ekibinde bulunan arkadaşlarımız özellikle can siper hane bir şekilde ciddi bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizde elimizden geldiğince bütün imkânlarımızı kullanarak onları sahada diri tutmaya gayret ediyoruz" dedi.

'248 EKİBİMİZ SAHADA GÖREV YAPIYOR'

Sağlık çalışanlarının özveri ile görevlerini yaptığını kaydeden Usta, "İl genelinde 600´ün üzerinde sağlık çalışanımız aktif olarak filyasyonda görev alıyorlar, bunların çoğu doktor ve diş hekimi. Onun dışında diğer birilerden temin ettiğimiz birçok sağlık görevlimiz var. Şu anda Trabzon´da 248 ekibimiz sahada görev yapıyor. Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda da ekibimizin sayısını 300´e çıkabilecek konuma getirebiliyoruz. Ayrıca 112 UMKE ekiplerimiz var. Onlar da zor zamanlarımızda yanımızda oluyorlar. Kış koşullarında özellikle araçlarımızın çıkamadığı, kışın ağır geçtiği bölgelerimizde bizi yalnız bırakmıyorlar" diye konuştu.