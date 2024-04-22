Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.659,16 %-0,35
        DOLAR 32,5018 %-0,10
        EURO 34,5781 %-0,41
        GRAM ALTIN 2.441,17 %-2,33
        FAİZ 45,35 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 28,71 %-4,30
        BITCOIN 66.276,00 %2,50
        GBP/TRY 40,0352 %-0,68
        EUR/USD 1,0639 %-0,16
        BRENT 86,70 %-0,68
        ÇEYREK ALTIN 3.990,49 %-2,35
        Haberler Ekonomi Para Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nde artış - Para Haberleri

        Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nde artış

        Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), nisanda geçen aya göre 3,8 puan artışla 157,4 seviyesine yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:08 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nde artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

        Finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks, nisanda geçen aya göre 3,8 puan artarak 157,4 seviyesinde gerçekleşti.

        Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunda iyileşme ile hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

        İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlenirken, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

        İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.

        2024 yılı nisan ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)”, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66- Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,4, 4,4 ve 34,2 puanlık artış gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret