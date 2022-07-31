FINDIK FİYATI AÇIKLANDI MI?



Ordu'yu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Fındık alım fiyatı 54 TL oldu



FINDIK FİYATLARI HAKKINDA CB ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Ordu hem üretim alanı hem rekolte itibarıyla ülkemizin 3'te birini karşılıyor. Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı 1 doların altındaydı. Şimdi biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkardık.