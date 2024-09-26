Finlandiya'da mali sıkıntıdaki hayvanat bahçesi 2 dev pandayı Çin'e iade edecek

Finlandiya'nın Helsinki'nin yaklaşık 330 kilometre kuzeyinde, Finlandiya'nın orta kesiminde yer alan özel Ahtari Hayvanat Bahçesi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Lumi" ve "Pyry" isimli dişi ve erkek iki dev pandanın bu yıl içinde Çin'e döneceğini duyurdu.

Dev pandalar, Çin'in İskandinav ülkesinin 2017'deki 100. bağımsızlık yıl dönümünü kutlamak için verdiği bir hediyeydi ve 2033 yılına kadar bu ülkede kalmaları planlanıyordu.

AA'nın haberine göre; Çin'in Helsinki Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Pekin'in hayvanat bahçesinin mali zorluklarını çözmesine yardımcı olmaya çalıştığı, Finlandiya'da faaliyet gösteren Çinli şirketleri hayvanat bahçesine bağış yapmaya yönlendirdiği ve borç düzenlemelerini desteklediği belirtildi.

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Ancak 2020'de Kovid-19 salgını ve sonrasında Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşayan hayvanat bahçesi, enflasyon ve faiz oranlarındaki artış da dahil olmak üzere bir dizi mali zorluk içine girdi.

Nisan 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in dönemin Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmek üzere Finlandiya'yı ziyaret ettiği sırada Helsinki ile Pekin arasında 15 yıllık bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında dev pandalar Finlandiya'ya Ocak 2018'de gelmişti.

Hayvanat bahçesi, daha fazla turist çekmek adına 8 milyon avro maliyetle pandalar için özel bir yaşam alanı inşa etmişti. Çin'e ödenen koruma ücreti de dahil olmak üzere Lumi ve Pyry'nin bakımı hayvanat bahçesine yılda yaklaşık 1,5 milyon avroya mal oluyor. Dev pandaların yediği bambu Hollanda'dan uçakla getiriliyor.