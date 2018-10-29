Finlandiya'daki barda cep telefonu yasağı

Başkent Helsinki'de açılan yeni bir kokteyl barında cep telefonu kullanmak yasaklandı. Başta yasağa uyum sağlamakta zorlanan müşteriler, şimdi cep telefonlarından uzakta geçirdikleri zamanı memnuniyetle karşılıyor.
29.10.2018 - 18:01 | Güncelleme:
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de açılan yeni bir kokteyl barında cep telefonu kullanmak yasaklandı. Yasak birçok müşteri tarafından memnuniyetle karşılandı.
Helsinki'nin merkezinde Ağustos ayında açılan barda, önce müşterilerden telefon ışığının barın atmosferini bozmaması için cep telefonlarını kaldırmalarını istedi.
Ancak daha sonra bar görevlileri telefon kullanımını tamamen yasakladı ve müşterilerden telefonlarını girişteki bir kutuya bırakmalarını şart koştu.
Chihuahua Julep adlı barın sahibi Jami Jarvinen, özellikle genç müşterilerin ve çocuklarının nerede olduğunu bilmek isteyen anne ve babaların cep telefonu yasağına uymakta zorlandığını belirtti. Ancak çoğu müşterinin cep telefonu sesi ve titreşimlerinden uzak bir şekilde rahatlama şansını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
'Unutulmaz anlar'
Jarvinen, "Bunun doğru bir karar olduğunu görmek müthiş. İnsanların cidden yoğun günlük yaşamlarından ve akıllı telefonlarından biraz zaman geçirmeye ihtiyacı vr, biz yasak koymaya karar vermeseydik, çoğu bunu yapamazdı" dedi.
Yasağın bar çalışanları için de bir lütuf olduğunu belirten Jarvinen, insanların birbirlerini şahsen tanımaya vakit ayırdıkları "birçok unutulmaz ana da şahit olduğunu" belirtti.
Barın müşterileri de yasaktan memnun. Minna adlı müşteri bara ilk gidişinde "çok şaşırdığını" ancak ikinci seferde cep telefonundan vazgeçmenin daha kolay olduğunu söyledi.
Minna "Çok önemli bir şeyi kaçırıyormuşum hissine kapılmıştım. Ancak şimdi cep telefonu olmadan da keyif almanın mümkün olduğunu gördüm" diye konuştu.
Nokia cep telefonlarının ana vatanı olan Finlandiya'da son günlerde ekran bağımlılı konusu yoğun bir şekilde tartışılıyor.
Psikiyatrist Jukka Makela, okullarda cep telefonlarının yasaklanmasını önerirken, sosyal medya bağımlılığı uzman Suvi Uski, akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 90'ının bu sorunu yaşadığını belirtiyor.
Teksas Üniversitesi'nde geçen yıl yapılna bir araşatırmaya göre de, cep telefonu kapalı olsa bile, görünür bir şekilde ortamda bulunması konsantrasyon kaybına yol açıyor.
İngiltere'nin Sussex bölgesindeki bir barın sahibi ise mekana cep telefonu sinyallerini engelleyen bir sistem kurmuştu.
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