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Finlandiya NATO üyeliği için başvuru yapacak 0:00 / 0:00

Reuters

Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı bildirildi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakanı Sanna Marin, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını söyledi.

Niinisto ve Marin ortak bir açıklamasında, "Finlandiya gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalı" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto

Niinisto ve Marin tarafından yapılan açıklama, başvuru sürecinin başlamasına birkaç adım kalmışken yapıldı, bu da Finlandiya'nın NATO üyeliği arayışının neredeyse kesin olduğu anlamına geliyor.

İsveç'in ise önümüzdeki günlerde NATO'ya katılma kararını vermesi bekleniyor.