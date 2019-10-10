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Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Kişto köyünde terör örgütü YPG/ PKK'nın kazdığı bir tünel ortaya çıkarıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor.

Örgüt işgalindeki Rasulayn'da kurtarılan Kişto köyü ile Türkiye sınırı arasında terör örgütüne ait bir tünel bulundu.

Elde edilen görsellerde yaklaşık 4 metre aşağı inildiğinde beton duvarlarla örüldüğü görülen tünelin girişi göze çarpıyor.

Daha önce terör örgütü DEAŞ'ın uyguladığı taktikleri kullanan YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.

TSK'nın SMO ile dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.

AA, terör örgütü YPG/PKK'nın örgütün Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülemişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.