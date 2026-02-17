Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fırat Tanış aşka geldi; "Gerçekten sevenlerin birleşmesine hiçbir engel yok"

        Fırat Tanış'tan aşk paylaşımı

        Oyuncu Fırat Tanış, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi yönetmen Zeynep Günay ile çektirdiği fotoğrafını romantik bir şiir eşliğinde paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 08:04 Güncelleme: 17.02.2026 - 08:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncu aşka geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fırat Tanış, sevgilisi Zeynep Günay ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medyada gözler önüne serdi.

        Zeynep Günay ile fotoğrafını William Shakespeare'e ait olan '116. Sone' şiiri ile paylaşan Fırat Tanış, şu ifadelere yer verdi;

        "Mutlu birleşmesine hiçbir engel yok bence

        Gerçekten sevenlerin. Sevgi demem sevgiye

        Bir döneklik yaparsa bir değişme görünce,

        Başka yola saparsa sevgili saptı diye:

        Hayır, sevgi besbelli sağlam bir nirengidir,

        Boraları gözler de sallanmaz, göğüs gerer,

        Gemilere yön veren yıldızların dengidir,

        Değeri bilinmeden başı tâtâ göğe erer.

        Zamanın soytarısı değildir sevgi asla,

        Gül yüzlüler göçse de orağına düşerek

        O değişmez kısacık günlerle haftalarla,

        Direnir ve katlanır mahşerin ucuna dek.

        Yanılıyorsam bunda ve çıkarsa yanlışım,

        Ne hiç kimse sevmiştir, ne ben şiir yazmışım."

        ÖNERİLEN VİDEO

        1 milyon 700 bin liralık İstanbul'da kapkaç!

        İstanbul Güngören'de, gündüz vakti yaşanan kapkaç dehşeti güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bankadan çekilen 1 milyon 700 bin lira, 3 şüpheli tarafından sokak ortasında kapkaç yöntemiyle çalındı. Yapılan çalışmalarda toplam 37 suç kaydı bulunan 3 kapkaççı yakalandı 

        #fırat tanış
        #Zeynep Günay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        "Punch"ın bakıcısı konuştu
        "Punch"ın bakıcısı konuştu
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması