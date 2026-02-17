Fırat Tanış, sevgilisi Zeynep Günay ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medyada gözler önüne serdi.

Zeynep Günay ile fotoğrafını William Shakespeare'e ait olan '116. Sone' şiiri ile paylaşan Fırat Tanış, şu ifadelere yer verdi;

"Mutlu birleşmesine hiçbir engel yok bence

Gerçekten sevenlerin. Sevgi demem sevgiye

Bir döneklik yaparsa bir değişme görünce,

Başka yola saparsa sevgili saptı diye:

Hayır, sevgi besbelli sağlam bir nirengidir,

Boraları gözler de sallanmaz, göğüs gerer,

Gemilere yön veren yıldızların dengidir,

Değeri bilinmeden başı tâtâ göğe erer.

Zamanın soytarısı değildir sevgi asla,

Gül yüzlüler göçse de orağına düşerek

O değişmez kısacık günlerle haftalarla,

Direnir ve katlanır mahşerin ucuna dek.

Yanılıyorsam bunda ve çıkarsa yanlışım,

Ne hiç kimse sevmiştir, ne ben şiir yazmışım."