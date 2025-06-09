Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Fırat Tanış, kızı Zeyno Tanış ve sevgilisi yönetmen Zeynep Günay ile tatil sezonunu Çeşme'de açtı.

Fırat Tanış, kızı ve sevgilisi ile birlikte bir plaja gitti. Bir şezlongda arkadaşlarıyla birlikte buluşan çift, sıcaktan bunalınca denize girdi.

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Bir süre denizde yüzen Fırat Tanış ile Zeynep Günay'a ünlü oyuncunun kızı Zeyno Tanış da eşlik etti.

Hep birlikte yüzüp eğlendikten sonra Zeynep Günay, güneşlenmeye gitti.

Baba - kız, denizde oyun oynayıp birlikte keyifli anlar yaşadı.

Fırat Tanış, kızı da güneşlenmeye gittikten sonra tek başına Ege'nin serin sularında yüzmeye devam etti.