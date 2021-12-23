Türk mutfağının en meşhur tariflerinden biri olan fırında şiş köfte nefis lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor. Fırında şiş köfte tarifi merak ediliyor. Farklı tarif denemek isteyen et severlerin gündeminde fırında şiş köfte nasıl yapılır? sorusu var. İşte Fırında şiş köfte tarifi ve malzemeleri

FIRINDA ŞİŞ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Köftesi İçin:

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı galeta unu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

400 gram kıyma

6-7 dal maydanoz (isteğe bağlı)

Sebzeler İçin:

2 adet kabak

2 adet patates

2 adet domates

FIRINDA ŞİŞ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Köfteyi iyice yoğurarak buzdolabında dinlendirelim. İstediğimiz büyüklükte köfteler oluşturalım. Sebzeleri de istediğimiz büyüklükte keselim, sebze ve köfteleri sırayla şişe dizelim. 180 derecede yarım saat kontrollü pişirelim.

Afiyet olsun.