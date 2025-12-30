Habertürk
Habertürk
        Fırtına nedeniyle Adalar'da vapur engeli | Son dakika haberleri

        Fırtına nedeniyle Adalar'da vapur engeli

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından, sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Adalar hattındaki vapur seferleri geçici olarak iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:04
        Fırtına nedeniyle Adalar'a vapur engeli
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından, sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Adalar hattındaki vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.

        ADALAR'A KARŞILIKLI YAPILMASI PLANLANAN VAPUR SEFERLERİNİN TAMAMI DURDURULDU

        İHA'daki habere göre; Marmara Denizi’nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle Adalar’a karşılıklı yapılması planlanan şehir hatları vapur seferlerinin tamamı durduruldu.

        İSKELELERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

        Sefer iptalleri nedeniyle iskelelerde yoğunluk oluştu.

        KAR YAĞIŞINA KARŞI UYARILAR YAPILDI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, fırtınanın gün içerisinde yer yer etkisini sürdüreceği ve bölgesel olarak kar yağışlarına karşı dikkatli olunması uyarıları yapıldı.

        Trafik polisleri çocuklarla kartopu oynadı

        Van'da etkili olan kar yağışı kente beyaz bir örtü kazandırırken, soğuk havaya rağmen yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Görev başındaki trafik polisleri, karın tadını çıkaran çocuklara eşlik ederek onlarla kartopu oynadı.

