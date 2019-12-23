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HaberlerGündem

Fırtınadan kopan apartman çatısı otomobilin üzerine düştü!

Türkiye'nin batısı ve iç bölgelerinde devam eden fırtına ve sağanak yağış Karaman'da büyük bir korkuya yol açtı. Kentte fırtına nedeniyle uçan apartman çatısı, bir otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Karaman fırtına
AA

Karaman'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Abbas Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatısının bir kısmı uçtu. Çatıdan çıkan parçalar, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.

 

ZEHİRLENMELERE KARŞI UYARI

AA'nın haberine göre, fırtınanın gün boyunca da etkisini sürdüreceği belirtildi. Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada ise kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımdaki aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların duyarlı olmaları istendi.

 

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