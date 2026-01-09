Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Fırtınanın etkisiyle devrilen deniz feneri havadan görüntülendi | Son dakika haberleri

        Fırtınanın etkisiyle devrilen deniz feneri havadan görüntülendi

        İstanbul Sarıyer'de dün etkili olan lodosun etkisiyle devrilen deniz feneri dronla görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 12:56 Güncelleme: 09.01.2026 - 12:56
        Sarıyer'de deniz feneri yıkıldı
        İstanbul Sarıyer'de dün etkili olan lodosun etkisiyle devrilen deniz feneri dronla görüntülendi.

        Marmara Bölgesi genelinde dün etkisini gösteren şiddetli lodos, megakentte olumsuzluklara neden oldu.

        KUVVETLİ RÜZGARA DAYANAMADI

        Marmara Bölgesi genelinde dün etkisini gösteren şiddetli lodos, megakentte olumsuzluklara neden oldu. Zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle Sarıyer Kireçburnu Sahil bölgesinde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki deniz feneri, kuvvetli rüzgara dayanamayarak yerinden sökülüp denize devrildi. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, henüz kaldırılmayan deniz feneri dronla görüntülendi.

        'YIKILAN DENİZ FENERİNİ GÖRÜNCE ÜZÜLDÜK'

        Sahilde yürüyüş yapan Tarık Görür, "Dün lodostan dolayı yürüyüşe çıkamamıştım. Deniz fenerinin devrilmesini dün haberlerde gördük ve üzüldük. Bu sabah yürüyüşe geldiğimizde hala burada olduğunu görünce tekrar üzüldük. Deniz feneri gemilerin güvenliğini sağlamak için gemilere yol gösteren bir yapı. Bugünden sonra havalar daha çok bozacak. Bir an önce ekiplerin müdahale etmesi gerekiyor. Dünle bugünün havası arasında yüzde 100 fark var. Önümüzdeki günler hava daha çok bozacağı için İstanbulluları yeni bir macera bekliyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğrencilerine evini temizleten öğretmene soruşturma

        İZMİR Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.'nin, 16 yaşındaki 6 kız öğrenciyi, okul yönetimi ve velilerinin bilgisi dışında, ders saatinde okul dışına çıkarıp, evine temizlik yapmaya götürdüğü iddia edildi. Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, D.T. hakkında idari soruşturma başlattı.

