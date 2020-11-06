Reuters

Fitch'in Türkiye'den sorumlu ülke notları direktörü Douglas Winslow Winslow, tarihi dip seviyeleri gören TL'de, yüksek enflasyon ve azalan döviz rezervlerinin yarattığı baskının artması halinde yıl sonuna kadar politika faizinde artırım ihtimalinin "belirgin derecede" yükseleceğini ifade etti.

Türkiye'nin kredi notu üç büyük derecelendirme kuruluşu tarafından yatırım yapılabilirin altında seviyede bulunuyor. Üç kuruluş arasında BB- ile en yüksek notu belirleyen Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü Ağustos ayında "negatif"e indirdi. Buna gerekçe olarak azalan döviz rezervlerinden dolayı dış finansman risklerinin artmasını, negatif reel faiz oranlarını, cari açığın artmasına yol açan güçlü kredi büyümesini ve para politikasının bağımsızlığını yitirmesini göstermişti.

TL'nin bu yıl yüzde 30'a varan değer kaybını ve yüzde 12'ye yakın seviyede direnç kazanan enflasyonu düşürmeye çalışan TCMB Eylül ayında politika faizini artırdı ve ardından likidite kanalıyla fonlama maliyetini artırmaya başladı. Ayrıca kredilerde yaz aylarında görülen keskin büyüme de atılan bir dizi adımla hafifledi. Ancak TL sadece son iki haftada yüzde 8 değer yitirdi.

Reuters'ın sorularını e-posta ile yanıtlayan Winslow, "Ancak bunlar TL'deki ve (daha hafif de olsa) döviz rezervlerindeki aşağı yönlü trendi tersine çevirmek için yeterli olmadı" dedi.

Winslow Fitch'in Ekim ayı tahminlerine göre TCMB'nin politika faizini yıl sonunda şu anki yüzde 10.25 seviyesinde tutacağını öngördüklerini belirtti.

Merkez bankasının faizleri düşürmesi için maruz kaldığı siyasi baskıdan "sınırlı derecede bağımsız" olduğuna ve "geçmiş performansına bakıldığında gelişmelere cevap vermede geciktiğine" dikkat çeken Winslow, bu nedenle para politikasının gereğinden daha gevşek kalma ihtimali bulunduğunu belirtti.

Winslow'a göre bu da dış finansmanda dengesizliklere ve piyasada istikrarsızlığa yol açabilir. Ancak Winslow kredi notu indirimini tetikleyecek unsurların güçlendiğine işaret etmedi.

TL'deki değer kaybının şu anda "bankalar veya şirketlerin dış finansman pozisyonunda aşırı baskıya" yol açmadığını belirten Winslow, "Döviz rezervleri trendindeki olumsuzluk bir miktar azaldı" dedi. Fitch Ağustos ayında dış finansman ve döviz rezervinde bozulmanın kredi notunun indirilmesine yol açabileceğini belirtmişti.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri son verilere göre geçen yıl sonundaki 41.1 milyar dolar seviyesinin yarısına indi. Rezervler bu yıl içinde 16.8 milyar dolar ile 2004'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.