Fjolnir - Stjarnan maçı ne zaman?

İzlanda Urvalsdeild maçında Fjolnir ile Stjarnan, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Fjolnir 16 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Stjarnan 36 puanda ve 2. sırada. Fjolnir, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Stjarnan, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 649 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fjolnir kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Stjarnan sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler.

Fjolnir önceki hafta Vikingur Olafsvik mücadelesinde 2-3 yenildi.

Stjarnan ise Vikingur Olafsvik maçında 3-0 kazandı.

Fjolnir, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Fjolnir, kendi sahasında 10 gol attı, 13 gol yedi.

Stjarnan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stjarnan, 18 gol atarken 8 gol yedi.

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