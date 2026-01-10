Habertürk
        Flamingolar soğuk havaya rağmen göç etmedi

        Van Gölü sahilleri, kar yağışıyla beyaza bürünürken, gölü mesken tutan flamingolar kış manzarasında güzel görüntüler oluşturdu. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hümeyra Nergiz Uyar, bölgede etkili olan soğuk havaya rağmen havzadan ayrılmayan flamingoların, iklim değişikliği ve besin kaynaklarının yeterliliğinin de göç alışkanlıklarını etkilediğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 13:40 Güncelleme: 10.01.2026 - 13:41
        Her yıl havaların ısınmasıyla İran’daki Urmiye Gölü üzerinden Van Gölü ve çevresindeki sulak alanlara gelen flamingolar, genellikle havaların soğumasıyla daha sıcak bölgelere göç ediyor. Ancak bu yıl ocak ayında etkili olan soğuk hava koşullarına rağmen bazı flamingoların Van Gölü’nü terk etmemesi dikkat çekti.

        Doğa fotoğrafçısı Fatih Bilgiç tarafından görüntülenen flamingolar, karlı dağ manzaraları eşliğinde Van Gölü sahillerinde beslenmeye devam ediyor.

        "GÖÇ DÖNEMİ UZAYABİLİYOR"

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hümeyra Nergiz Uyar, yaklaşık 20 yıldır Van Gölü havzasında kuşlar üzerine ekolojik çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

        Flamingoların Van Gölü havzasındaki sulak alanlara genellikle nisan ayı sonlarında gelmeye başladığını, havaların soğumasıyla havzadan göç ettiklerini belirten Doç. Dr. Uyar, "Bu gecikmenin sebebi tabii daha çok iklim değişiklikleri. Hava şartlarına ve yağış durumuna bağlı olarak da bu göç dönemi uzayabiliyor. Kalan flamingolar beslenme amaçlı bulunuyorlar ve kuluçka faaliyeti gözlemlemiyoruz" dedi.

        HAVZA, ÖNEMLİ BESLENME ALANI

        Flamingoların en yoğun görüldüğü alanların Van Gölü’nün doğu kesimleri olduğunu belirten Doç. Dr. Uyar, özellikle Erçek Gölü, Dönemeç Deltası, Göründü sazlıkları ve Bitlis sınırları içindeki Arin Gölü’nün yaz boyunca flamingolar için önemli beslenme alanları olduğunu söyledi.

        Normal şartlarda flamingoların sonbaharda en geç kasım ayı ortasında bölgeden ayrıldığını belirten Doç. Dr. Uyar, bazı bireylerin hava şartları ve yağış durumuna bağlı olarak ocak ayına kadar kalabildiğini söyledi.

        Doç. Dr. Uyar, iklim değişikliği ve besin kaynaklarının yeterliliğinin göç alışkanlıklarını etkilediğini belirterek, "Genel olarak kuşlar göç periyotlarında üreme alanlarına, kışlama alanlarına giderken acele ederler. Özellikle üreme döneminde. Çünkü göçün gecikmesi bireylerin sıkıntı yaşaması, göç yolunda sıkıntı yaşaması demektir.

        Olumsuz hava şartlarına maruz kalmaları demektir. Dolayısıyla üreme alanına geç ulaşması da orada en uygun olan üreme habitatlarının, en uygun alanların erken giden bireyler tarafından sahiplenilmesi demektir. Dolayısıyla türün üreme başarısını da düşürür" diye konuştu.

        Urmiye Gölü’nün son yıllarda ciddi kuraklık yaşamasının da flamingoların göç periyotlarında değişikliklere yol açtığını belirten Doç. Dr. Uyar, Van Gölü havzasındaki flamingoların da İran’daki ve Akdeniz havzasındaki üreme popülasyonlarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        8 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 8 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Suriye ordusu, terör örgütü SDG'ye yönelik nokta operasyonlara başladığını duyurdu* En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak* Yurt genelindeki sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi* Geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra kan ve saç örneği vermesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testinin sonucu çıktı* Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi İstanbul'a geldi

