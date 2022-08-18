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Flamingolar uçmaya hazırlanıyor 0:00 / 0:00

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'ne su taşıyarak, flamingolara can suyu verdiklerini belirterek, "Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler, uçmaya, göçe hazırlanıyorlar." bilgisini verdi.

— Murat KURUM (@murat_kurum) August 18, 2022

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Tuz Gölü'ndeki flamingolara ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında, "Tuz Gölü'ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler, uçmaya, göçe hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingoların anlık görüntülerinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

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Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir