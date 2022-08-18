Flamingolar uçmaya hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Flamingolar uçmaya hazırlanıyor
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurumdan flamingolarla ilgili paylaşım

Kuraklık yaşayan Tuz Gölü'ne tankerle su taşındığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından gelinen noktayı şöyle özetledi: Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler, uçmaya, göçe hazırlanıyorlar

Flamingolar uçmaya hazırlanıyor
Flamingolar uçmaya hazırlanıyor
0:00 / 0:00
AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'ne su taşıyarak, flamingolara can suyu verdiklerini belirterek, "Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler, uçmaya, göçe hazırlanıyorlar." bilgisini verdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Tuz Gölü'ndeki flamingolara ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında, "Tuz Gölü'ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler, uçmaya, göçe hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingoların anlık görüntülerinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şanlıurfa, gastronomi turizminde tescilli kebaplarıyla öne çıkıyor
YAŞAM Kebabın başkenti Şanlıurfa tescilini bekliyor
Kayseri'de 2 bin 300 yıl önce de ithalat varmış
YAŞAM Kayseri'de 2 bin 300 yıl önce de ithalat varmış
Erciyes'te ağustos ayında kışı yaşıyorlar
YAŞAM Ağustos ayında 'kışı' yaşıyorlar
Polis uygulama noktasına yaralı balaban kuşu düştü
YAŞAM Polis uygulama noktasına düştü... Nesli tehlikede
İyileştirdiği karga yalnız kalmasın diye mesaiye getiriyor
YAŞAM İyileştirdiği karga yalnız kalmasın diye mesaiye ...
Kızlarının ayıcıklarıyla Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı
YAŞAM Kızlarının ayıcıklarıyla Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı ...
Bunalıma giren buzağısını arabayla gezdirdi!
YAŞAM Bunalıma giren buzağısını arabayla gezdirdi!
Mavi ve Deniz tedavi edilip mavi sulara uğurlandı
YAŞAM Mavi ve Deniz mavi sulara uğurlandı
Antandros Antik Kenti çatıyla korunacak
YAŞAM Antandros Antik Kenti çatıyla korunacak
Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Mori Hanae'den üzücü haber
YAŞAM Dünyaca ünlü moda tasarımcısından üzücü haber

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.