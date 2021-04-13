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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Flamingoların toplu ölümünde travmatik sonuç! - Haberler
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İzmir'de ölü halde bulunan flamingolarda travmatik sonuç!

İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde ölü halde bulunan 9 allı turnanın (flamingo),ölüm nedeni belli oldu. Çarpıcı olayda, flamingoların travmaya bağlı iç kanama geçirdikleri ve zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı belirtildi

SON DAKİKA: Flamingoların toplu ölümünde travmatik sonuç! - Haberler
Flamingoların toplu ölümünde travmatik sonuç!
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AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 27 Mart'ta sahilde bulunan kuşların ölüm nedeninin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde yapılan inceleme tamamlandı.

AA'da yer alan habere göre, daha önce laboratuvardaki viral incelemede kuş gribine (avian influenza) rastlanmayan allı turnaların, parazitolojik ve toksikolojik testlerinde de herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Zehirlenme bulgusu görülmeyen hayvanların ölümünün "travmatik nedenlerle oluşan iç kanamadan kaynaklandığı" bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne 27 Mart'ta Bayraklı sahilinde ölü flamingoların bulunduğu bildirilmiş ve 9 flamingo Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürülmüştü. Burada soğuk hava deposunda tutulan kuşlardan alınan numuneler, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmişti.

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