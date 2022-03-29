Brezilya'nın SBT isimli televizyon kanalındaki habere göre, Josef de Souza'yı önce Porto'ya ardından da Fenerbahçe'ye transfer ettiren Vitor Pereira, eski öğrencisini bu kez beraberinde Corinthians'a götürmek istedi.

Portekizli çalıştırıcının talebi doğrultusunda harekete geçen Corinthians yönetimi, Beşiktaş'a transfer teklifinde bulundu ancak siyah-beyazlılar yapılan bu teklifi düşünmeden reddetti. Teklifin miktarı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

33 yaşındaki tecrübeli orta saha, Beşiktaş formasıyla şimdiye dek çıktığı 72 maçta 6 gol ve 3 asist'lik performans ortaya koydu.

Josef de Souza'nın siyah-beyazlı kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.