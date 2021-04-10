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Pınar'ın davasında adı geçen savcı istifa etti!

Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürdükten sonra cansız bedenini varil içine koyup yakarak üzerine beton döken Cemal Metin Avcı'nın (33) ifadelerinde ismi geçen Muğla Cumhuriyet Savcısı D.Y´nin görevinden istifa ettiği, Ankara´da avukatlık mesleğine başladığı belirtildi

FLAŞ GELİŞME! Son dakika: Pınar'ın davasında adı geçen savcı istifa etti!
Pınar'ın davasında adı geçen savcı istifa etti!
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DHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27),16 Temmuz'da ortadan kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sürerken genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı (33) gözaltına alındı. Avcı, Pınar Gültekin'i çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini ise bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

YAKILAN BEDEN VARİLDE BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

ZANLININ KARDEŞİ SERBEST BIRAKILDI

HTS kayıtlarında ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilen Mertcan Avcı da gözaltına alınıp tutuklandı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde geçen yıl 15 Mart´ta görülen davanın 3´üncü duruşmasında kardeş Avcı´nın imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine karar verildi.

İFADESİNDE SAVCIDAN BAHSETMİŞTİ

Bu arada Cemal Metin Avcı, tutuklanıp cezaevine gönderildikten bir süre sonra savcılığa başvurarak, "Ek ifade vermek istiyorum" dedi. El yazısı ile hazırladığı 6 sayfalık ifadesinde de katlettiği Pınar Gültekin´i suçlayan Avcı, ilişkileri olduğunu ve Pınar´ın bu ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ederek kendisinden sürekli para istediğini iddia etti. Avcı, bu ifadesinin bir bölümünde de Muğla Adliyesi´nde görevli savcı D.Y.´den bahsetti.

"SAVCININ DA İLİŞKİSİ VARDI"

Avcı ifadesinde, savcı D.Y.´nin de Pınar Gültekin ile ilişkisi olduğunu, savcı D.Y.´nin, Pınar´ın düşük notları için okul dekanı ve hocalarıyla görüştüğü, bir süre sonra da bu ilişkiden dolayı Pınar Gültekin´e baskı yapmaya çalıştığını öne sürdü. Bütün bunları Pınar´ın kendisine anlattığını söyleyen Avcı´nın iddiasına göre Pınar kendisine, "Savcı D. bile bana bir şey yapamıyor, sen kimsin, sen mi yapacaksın' dedi. Avcı, savcının arabasını satmak istediğini, bu yüzden bir arkadaşının savcıyı kendisine yönlendirmesiyle tanıştıklarını da anlattı: "Ben başta savcı D. olayına inanmamıştım ama savcı ile tanıştıktan sonra inandım" dedi.

AİLEVİ SEBEPLERDEN İSTİFA ETTİ

Avcı´nın ifadelerinin ardından soruşturma başlatan HSK, bir başmüfettiş görevlendirildi. Bu süreçte tayini Erzurum´a çıkan savcı D.Y. izne ayrıldı, ardından da görevine başlamadan HSK´ya istifa dilekçesini gönderdi. D.Y. dilekçesinde istifa gerekçesini 'ailevi sebepler' olarak belirtti. HSK´nın başlattığı soruşturma devam ediyor.

AVUKATLIK YAPMAYA BAŞLADI

Soruşturma kapsamında istifa eden savcının yanı sıra Cemal Metin Avcı´nın ve ifadelerde adı geçen diğer kişilerin de ifadeleri alınacak. Savcı D.Y´nin Ankara´da avukatlık yaptığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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