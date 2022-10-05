Flaş sözler: Kim'i Pereira değil, Bilic transfer etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Flaş sözler: Kim'i Pereira değil, Bilic transfer etti

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira döneminde Çin'den transfer edilen Kim Min-Jae için teknik direktör Bülent Uygun'dan flaş sözler geldi

ABONE OL
  • Son dakika: Flaş sözler: Kim'i Pereira değil, Bilic transfer etti

    Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae'nin, sarı-lacivertlilere transfer süreci ile ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı.
  • Son dakika: Flaş sözler: Kim'i Pereira değil, Bilic transfer etti

    Teknik direktör Bülent Uygun, Güney Koreli stoperin Fenerbahçe'ye Vitor Pereira tarafından getirilmediğini söyledi.
  • Son dakika: Flaş sözler: Kim'i Pereira değil, Bilic transfer etti

    Uygun, Min-jae'nin Slaven Bilic transferi olduğunu vurguladı.
  • Son dakika: Flaş sözler: Kim'i Pereira değil, Bilic transfer etti

    NTV Spor'da Kırılma Anı programına konuk olan Bülent Uygun, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:
  • Son dakika: Flaş sözler: Kim'i Pereira değil, Bilic transfer etti

    "Kim Min-jae için 'Vitor Pereira transferi' diyorlar. Ancak oyuncuyu Slaven Bilic transfer etti."
  • Son dakika: Flaş sözler: Kim'i Pereira değil, Bilic transfer etti

    "Adam bir topçuya sarıldı diye yere göğe sığdıramadılar."
  • Son dakika: Flaş sözler: Kim'i Pereira değil, Bilic transfer etti

    Kim Min-jae'nin Fenerbahçe kariyeri

    2021 yazında Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki stoper, Türkiye'de piyasa değerini altıya katlamayı başardı.
  • Son dakika: Flaş sözler: Kim'i Pereira değil, Bilic transfer etti

    Sarı-lacivertli forma ile 40 maça çıkan ve savunmasıyla herkesi etkileyen Güney Koreli futbolcu, 2022 yaz transfer döneminde yaklaşık 18 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Napoli'ye transfer oldu.
  • Son dakika: Flaş sözler: Kim'i Pereira değil, Bilic transfer etti

    Kim Min-jae, Napoli'de de kısa sürede iyi performansıyla dikkat çekti.
  • Son dakika: Flaş sözler: Kim'i Pereira değil, Bilic transfer etti
  • Son dakika: Flaş sözler: Kim'i Pereira değil, Bilic transfer etti
  • Son dakika: Flaş sözler: Kim'i Pereira değil, Bilic transfer etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.