Florian Wirtz'den transfer kararı!

Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'in geleceği için Bayern Münih iddiaları güçlenmeye başladı.

Fransız basınından L'Equipe, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in Alman yıldız için toplam 250 milyon euro'luk transfer paketini gözden çıkardığını duyurmuştu.

BAYERN'E GİTMEK İSTİYOR

22 yaşındaki yıldız futbolcu için bu kez Bild'den yeni bir iddia gündeme geldi.

Bild'de yer alan habere göre, Wirtz, Manchester City ve Real Madrid'in de kendisine olan ilgisine rağmen Bayern Münih'e transfer olmak istiyor.

XABI ALONSO'YA İLETTİ

Florian Wirtz'in Bayern Münih'e gitmek istediğini Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'ya ilettiği öne sürüldü.