Florida, Walt Disney'in "özerkliğini" feshetti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Tasarının Florida Valisi Ron DeSantis tarafından onaylanması halinde, turistlerin uğrak yeri olan eğlence şirketinin bulunduğu alanın planlama yetkisinin elinden alınacağı ve eyalete daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağı belirtildi.

Walt Disney World ise 1967 yılındaki kuruluşunda kendilerine sağlanan özerkliğin feshedilmesi ile şirketin ve yatırımlarının nasıl etkileneceği konusunda bir açıklama yapmadı. Şirket, 80 bin kişiye sağladığı istihdamla bu alanda eyaletteki en büyük özel şirket.

Vali DeSantis’in tasarıyı imzalamasından sonra Walt Disney World’un özerkliğinin Haziran 2023’te sona ereceği kaydedildi.

ABD medyasında çıkan haberlerde, şirketin, eyaletteki LGBT politikalarına yönelik eleştirileri ve Demokratları desteklemesi üzerine eyaletin Cumhuriyetçi yönetimi ile aralarının açıldığı şeklinde yorumlara yer verildi.

1960’larda Reedy Creek İyileştirme Bölgesi olarak bilinen 27 bin dönümlük alana, arazinin planlama ve geliştirilmesi konusunda kendilerine sağlanan ayrıcalık ile kurulan Walt Disney World eğlence merkezi, kendi altyapı hizmetlerini ve yangından korunma gibi acil durum hizmetlerini sağlama yetkisi de dahil olmak üzere birçok özel yetkiye sahip.