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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fluminense - Chelsea: 0-2 (MAÇ SONUCU) - Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde! - Futbol Haberleri

        Fluminense - Chelsea: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist Chelsea oldu... İngiliz devi, yarı finalde karşılaştığı Brezilya ekibi Fluminense'yi Joao Pedro'nun golleriyle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 00:04 Güncelleme: 09.07.2025 - 00:25
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        Joao Pedro, Chelsea'ye finali getirdi!
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        Chelsea, ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu. İngiliz devi, New York'taki MetLife Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında Brezilya ekibi Fluminense'yi 2-0'lık skorla saf dışı bıraktı.

        Chelsea'ye finali getiren golleri 18 ve 56. dakikalarda yeni transferi Joao Pedro kaydetti.

        RAKİP YA PSG YA REAL MADRID

        Chelsea'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki rakibi, bu gece TSİ 22.00'de oynanacak PSG-Real Madrid yarı final maçının ardından belli olacak. Kulüpler Dünya Kupası, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

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