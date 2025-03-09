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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Flüt sanatçısı Julien Beaudiment İzmir'de

        Flüt sanatçısı Julien Beaudiment İzmir'de

        Fransız flüt sanatçısı Julien Beaudiment, ünlü şef Cem Mansur'un yöneteceği Olten Filarmoni Orkestrası eşliğinde 19 Mart'ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 00:05 Güncelleme: 09.03.2025 - 00:05
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        Flüt sanatçısı Julien Beaudiment İzmir'de
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        Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunun altıncı konseriyle bir kez daha müzik tutkunlarıyla bir araya geliyor. Bu özel gece, daha önce de orkestra ile sahne almış ünlü şef Cem Mansur’un yönetiminde gerçekleşecek. 19 Mart'ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserde, BBC Galler Devlet Orkestrası’nda ve Lyon Devlet Opera Orkestrası’nda baş flüt olan, uluslararası salonlarda ve festivallerde çalan ünlü Fransız flüt sanatçısı Julien Beaudiment solist olarak sahne alacak.

        Beethoven’dan Egmont Üvertür ile başlayacak konserde, Beaudiment orkestra ile Guillaume Conesson’un Pour Sortir au Jour eserini seslendirecek. Konserin ikinci bölümünde Brahms’ın 4.Senfoni’si çalınacak.

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        Julien Beaudiment’ten Olten Filarmoni Sanat Okulu’nda Masterclass

        New York, Paris gibi şehirlerde yaptığı ustalık sınıfları ile flüt tutkunlarına ulaşan Julien Beaudiment, 17 Mart’ta Olten Filarmoni Sanat Okulu’nda bir masterclass yapacak. Lyon Konservatuvarı’nda öğretim üyeliği yapan Beaudiment, flüt tutkunlarına benzersiz bir eğitim fırsatı sunacak. Beaudiment, flütle ilgili teknik bilgiler, yorumlama yetenekleri ve sahne tecrübesini paylaşarak, her seviyedeki flütçüye ilham verecek.

        Konserin biletlerine bilet.oltensanat.com'dan ulaşabilirsiniz...

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        #Julien Beaudiment
        #Olten Filarmoni Orkestrası
        #Cem Mansur
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