        Haberler Kültür-Sanat Folia sergisi, Abdülmecid Efendi Köşkü'nde açılıyor

        Folia sergisi, Abdülmecid Efendi Köşkü'nde açılıyor

        Küratörlüğünü Selen Ansen ve Eda Berkmen'in üstlendiği Folia sergisi, 21 Eylül'de Koç Holding'in himayesinde, Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Köşkü'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 14:46 Güncelleme: 12.09.2025 - 14:46
        Folia sergisi, Abdülmecid Efendi Köşkü'nde açılıyor
        Doğadaki süreçleri farklı malzemeler ve mecralar aracılığıyla yorumlayan sergi, hayali bir bahçenin kapılarını aralayarak bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasındaki karşılıklı etkileşimleri yeniden düşünmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

        Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un 'büyülü bahçe' fikrinden hareketle hazırlanan sergide, Türkiye ve yurt dışındaki kurum, sanatçı ve koleksiyonerlerden ödünç alınan yapıtların yanı sıra Koç Holding desteğiyle üretilen eserler bir araya getirilecek.

        Yaklaşık 100 sanatçıyı ve 300'ü aşkın yapıtı kapsayan sergi, Japonya'dan Güney Afrika'ya kadar farklı coğrafyalardan ve 19. yüzyıldan bu yana tarihin farklı dönemlerinden sanat eserlerini popüler kültür, botanik bilimi ve zanaatla ilişkilenen nesnelerle buluşturuyor.

        Folia sergisi, 1 Mart 2026'ya kadar ziyarete açık olacak.

