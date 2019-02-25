'Forbes dünyanın en iyi işverenleri' listesi: İlk 500'de Türkiye’den beş şirket

Giriş: 25.02.2019 - 12:49 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

ABD merkezli iş dergisi Forbes, dünyanın en iyi 500 işvereni listesini yayınladı. İlk 100 arasında sadece tek Türk firması girerken, ilk 500'de ise 5 Türk şirketi yer aldı. İşte listedeki ilk 100 şirket ve Türk işverenlerin genel sıralamadaki yeri

  • 1İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    1|104

    1. ALPHABET - ABD

    Sektörü: TEKNOLOJİ

     

  • 2İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    2|104

    2. MICROSOFT  - ABD

    Sektörü: TEKNOLOJİ

  • 3İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    3|104

    3. APPLE  - ABD

    Sektörü: TEKNOLOJİ

  • 4İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    4|104

    4. WALT DISNEY  - ABD

    Sektörü: EĞLENCE  

  • 5İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    5|104

    5.  AMAZON.COM  - ABD

    Sektörü: TEKNOLOJİ   

  • 6İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    6|104

    6. CNOOC   - HONG KONG

    Sektörü: ENERJİ

  • 7İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    7|104

    7. DAIMLER  - ALMANYA

    Sektörü: OTOMOTİV

  • 8İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    8|104

    8. KASIKORNBANK  - TAYLAND

    Sektörü: BANKACILIK

  • 9İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    9|104

    9. CELGENE  - ABD

    Sektörü: BİYOTEKNOLOJİ 

  • 10İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    10|104

    10. .  BMW - ALMANYA

    Sektörü: OTOMOTİV

  • 11İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    11|104

    11. BANK MANDIRI - ENDONEZYA

    Sektörü: BANKACILIK 

  • 12İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    12|104

    12. JAPAN EXCHANGE GROUP  - JAPONYA

    Sektörü: FİNANS 

  • 13İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    13|104

    13. MGM RESORTS  - ABD

    Sektörü: KONAKLAMA

  • 14İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    14|104

    14. CHINA PETROLEUM ENGINEERING  - ÇİN

    Sektörü: PETROKİMYA  

  • 15İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    15|104

    15. SIEMENS  - ALMANYA

    Sektörü: SANAYİ

  • 16İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    16|104

    16. VOLKSWAGEN - ALMANYA

    Sektörü: OTOMOTİV  

  • 17İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    17|104

    17. IBM  - ABD

    Sektörü: TEKNOLOJİ 

  • 18İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    18|104

    18. SALESFORCE.COM - ABD  

    Sektörü: TEKNOLOJİ  

  • 19İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    19|104

    19. VICINITY CENTRES  - AVUSTRALYA

    Sektörü: EMLAK 

  • 20İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    20|104

    20.  SIAM COMMERCIAL BANK - TAYLAND

    Sektörü: BANKACILIK  

  • 21İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    21|104

    21. MASTERCARD - ABD

    Sektörü: FİNANS

  • 22İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    22|104

    22. LARSEN & TOUBRO  - HİNDİSTAN

    Sektörü: İNŞAAT HİZMETLERİ   

  • 23İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    23|104

    23. OLIN  - ABD

    Sektörü:  MADENCİLİK   

  • 24İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    24|104

    24. BDO UNIBANK  - FİLİPİNLER

    Sektörü: BANKACILIK  

  • 25İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    25|104

    25. SUZANO PAPEL E CELULOSE  - BREZİLYA

    Sektörü: KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ  

  • 26İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    26|104

    26. FORTESCUE METALS GROUP  - AVUSTRALYA 

    Sektörü: DEMİR ÇELİK   

  • 27İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    27|104

    27. NORFOLK SOUTHERN  - ABD

    Sektörü: ULAŞTIRMA 

  • 28İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    28|104

    28. NETFLIX  - ABD

    Sektörü: TEKNOLOJİ 

  • 29İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    29|104

    29. NESTLE  - İSVİÇRE

    Sektörü: GIDA

  • 30İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    30|104

    30. HILTON  - ABD

    Sektörü: KONAKLAMA 

  • 31İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    31|104

    31. GENERAL ELECTRIC  - ABD

    Sektörü: ENERJİ

  • 32İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    32|104

    32. BANK CENTRAL ASIA - ENDONEZYA

    Sektörü: BANKACILIK 

  • 33İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    33|104

    33. COCA-COLA  - ABD

    Sektörü: İÇECEK 

  • 34İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    34|104

    34. CISCO SYSTEMS  - ABD

    Sektörü: TEKNOLOJİ 

  • 35İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    35|104

    35. ALFA  - MEKSİKA

    Sektörü: SANAYİ   

  • 36İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    36|104

    36. FERRARI  - İTALYA

    Sektörü: OTOMOTİV 

  • 37İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    37|104

    37. LIXIL GROUP  - JAPONYA

    Sektörü: İNŞAAT 

  • 38İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    38|104

    38. COSTCO  - ABD

    Sektörü: PERAKENDECİLİK

  • 39İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    39|104

    39. STRYKER  - ABD

    Sektörü: MEDİKAL 

  • 40İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    40|104

    40. ROYAL CARIBBEAN CRUISES  - ABD

    Sektörü: TURİZM  

  • 41İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    41|104

    41. JM SMUCKER  - ABD

    Sektörü: GIDA   

  • 42İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    42|104

    42. METROPOLITAN BANK & TRUST  - FİLİPİNLER

    Sektörü: BANKACILIK 

  • 43İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    43|104

    43. METALURGICA GERDAU  - BREZİLYA

    Sektörü: DEMİR ÇELİK 

  • 44İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    44|104

    44. NVIDIA  - ABD

    Sektörü: TEKNOLOJİ 

  • 45İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    45|104

    45. FACEBOOK  - ABD

    Sektörü: TEKNOLOJİ  

  • 46İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    46|104

    46. NOBLE ENERGY  - ABD

    Sektörü: ENERJİ 

  • 47İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    47|104

    47. ELECTRIC POWER DEVELOPMENT  - JAPONYA

    Sektörü: ENERJİ

  • 48İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    48|104

    48. SAP  - ALMANYA

    Sektörü: TEKNOLOJİ  

  • 49İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    49|104

    49. NIKE  - ABD

    Sektörü: SPOR GİYİM 

  • 50İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    50|104

    50. BLACKROCK  - ABD

    Sektörü: FİNANS 

  • 51İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    51|104

    51. BIOGEN  - ABD

    Sektörü: BİYOTEKNOLOJİ   

  • 52İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    52|104

    52. GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA  - KOLOMBİYA

    Sektörü: FİNANS 

  • 53İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    53|104

    53. OBAYASHI  - JAPONYA

    Sektörü: İNŞAAT 

  • 54İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    54|104

    54. NUCOR  - ABD

    Sektörü: DEMİR ÇELİK 

  • 55İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    55|104

    55. MAHINDRA & MAHINDRA  - HİNDİSTAN

    Sektörü: OTOMOTİV

  • 56İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    56|104

    56. MARATHON PETROLEUM  - ABD

    Sektörü: ENERJİ 

  • 57İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    57|104

    57. SOUTHWEST AIRLINES  - ABD

    Sektörü: HAVACILIK

  • 58İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    58|104

    58. JETBLUE AIRWAYS  - ABD

    Sektörü: HAVACILIK

  • 59İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    59|104

    59. GRASIM INDUSTRIES  - HİNDİSTAN

    Sektörü: İNŞAAT  

  • 60İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    60|104

    60. QUALCOMM  - ABD

    Sektörü: TEKNOLOJİ

  • 61İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    61|104

    61. ALMARAI  - SUUDİ ARABİSTAN

    Sektörü: GIDA

  • 62İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    62|104

    62. ADIDAS  - ALMANYA

    Sektörü: SPOR GİYİM

  • 63İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    63|104

    63. STARBUCKS - ABD

    Sektörü: RESTORANLAR  

  • 64İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    64|104

    64. LEIDOS  - ABD

    Sektörü: UZAY VE SAVUNMA 

  • 65İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    65|104

    65. T ROWE PRICE  - ABD

    Sektörü: FİNANS 

  • 66İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    66|104

    66. WULIANGYE YIBIN  - ÇİN 

    Sektörü: İÇECEK 

  • 67İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    67|104

    67. SAFARICOM  - KENYA

    Sektörü: TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ 

  • 68İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    68|104

    68. ELECTRICITY GENERATING  - TAYLAND

    Sektörü: ENERJİ 

  • 69İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    69|104

    69. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  - BREZİLYA 

    Sektörü: GIDA

  • 70İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    70|104

    70. BANGKOK BANK  - TAYLAND

    Sektörü: BANKACILIK

  • 71İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    71|104

    71. VISA  - ABD

    Sektörü: FİNANS

  • 72İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    72|104

    72. LUXOTTICA GROUP  - İTALYA

    Sektörü: GÖZLÜK   

  • 73İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    73|104

    73. NINTENDO - JAPONYA

    Sektörü: TEKNOLOJİ

  • 74İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    74|104

    74. XCEL ENERGY  - ABD

    Sektörü: ENERJİ

  • 75İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    75|104

    75. VMWARE  - ABD

    Sektörü: TEKNOLOJİ

  • 76İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    76|104

    76. SAMSUNG ELECTRONICS  - GÜNEY KORE

    Sektörü: TEKNOLOJİ  

  • 77İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    77|104

    77. COLGATE – PALMOLIVE  - ABD

    Sektörü: KOZMETİK  

  • 78İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    78|104

    78. DELL TECHNOLOGIES  - ABD

    Sektörü: TEKNOLOJİ

  • 79İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    79|104

    79. FEDEX  - ABD

    Sektörü: LOJİSTİK

  • 80İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    80|104

    80. NETEASE  - ÇİN

    Sektörü: TEKNOLOJİ

  • 81İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    81|104

    81. Kimberly-Clark  - ABD

    Sektörü:  KOZMETİK

  • 82İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    82|104

    82. NRG ENERGY   - ABD

    Sektör: ENERJİ

  • 83İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    83|104

    83. PRINCIPAL FINANCIAL GROUP   - ABD

    Sektörü: FİNANS

  • 84İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    84|104

    84. CP ALL   - TAYLAND

    Sektörü: GIDA

  • 85İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    85|104

    85. SINOPEC  - ÇİN

    Sektörü: ENERJİ

  • 86İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    86|104

    86. ADVANCED INFO SERVICE  - TAYLAND

    Sektörü: TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ   

  • 87İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    87|104

    87. PRAXAIR - ABD

    Sektörü: ENERJİ  

     

  • 88İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    88|104

    88. GREE ELECTRIC APPLIANCES  - ÇİN

    Sektörü: EV ALETLERİ

  • 89İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    89|104

    89. OMNICOM GROUP   - ABD

    Sektörü: MEDYA  

  • 90İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    90|104

    90. THE ESTEE LAUDER COMPANIES  - ABD

    Sektörü: KOZMETİK

  • 91İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    91|104

    91. HDFC  - HİNDİSTAN

    Sektörü: FİNANS

     

  • 92İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    92|104

    92. INTEL  - ABD

    Sektörü: TEKNOLOJİ 

  • 93İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    93|104

    93. HEXAGON  - İSVİÇRE

    Sektörü: TEKNOLOJİ

  • 94İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    94|104

    94. KOÇ HOLDİNG  - TÜRKİYE

  • 95İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    95|104

    95. FOUNDER SECURITIES  - ÇİN

    Sektörü: FİNANS

  • 96İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    96|104

    96. 3M - ABD

    Sektörü:  TEKNOLOJİ

  • 97İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    97|104

    97. REINSURANCE GROUP OF AMERICA  - ABD

    Sektörü: FİNANS  

  • 98İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    98|104

    98. ORIENTAL LAND  - JAPONYA

    Sektörü: KONAKLAMA

  • 99İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    99|104

    99. CONOCOPHILLIPS  - ABD

    Sektörü: ENERJİ

  • 100İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    100|104

    100. REPSOL - İSPANYA

    Sektörü: ENERJİ 

  • 101İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    101|104

    220. SABANCI HOLDİNG - TÜRKİYE

  • 102İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    102|104

    384. FORD OTOSAN  - TÜRKİYE

  • 103İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    103|104

    441. TÜRK HAVA YOLLARI  - TÜRKİYE

     

  • 104İşte dünyanın en iyi işverenleri! 5 Türk şirket de yer alıyor
    104|104

    493. İŞ BANKASI  - TÜRKİYE

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