'Forbes dünyanın en iyi işverenleri' listesi: İlk 500'de Türkiye’den beş şirket

ABD merkezli iş dergisi Forbes, dünyanın en iyi 500 işvereni listesini yayınladı. İlk 100 arasında sadece tek Türk firması girerken, ilk 500'de ise 5 Türk şirketi yer aldı. İşte listedeki ilk 100 şirket ve Türk işverenlerin genel sıralamadaki yeri