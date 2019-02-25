1. ALPHABET - ABD
Sektörü: TEKNOLOJİ
2. MICROSOFT - ABD
Sektörü: TEKNOLOJİ
3. APPLE - ABD
Sektörü: TEKNOLOJİ
4. WALT DISNEY - ABD
Sektörü: EĞLENCE
5. AMAZON.COM - ABD
Sektörü: TEKNOLOJİ
6. CNOOC - HONG KONG
Sektörü: ENERJİ
7. DAIMLER - ALMANYA
Sektörü: OTOMOTİV
8. KASIKORNBANK - TAYLAND
Sektörü: BANKACILIK
9. CELGENE - ABD
Sektörü: BİYOTEKNOLOJİ
10. . BMW - ALMANYA
Sektörü: OTOMOTİV
11. BANK MANDIRI - ENDONEZYA
Sektörü: BANKACILIK
12. JAPAN EXCHANGE GROUP - JAPONYA
Sektörü: FİNANS
13. MGM RESORTS - ABD
Sektörü: KONAKLAMA
14. CHINA PETROLEUM ENGINEERING - ÇİN
Sektörü: PETROKİMYA
15. SIEMENS - ALMANYA
Sektörü: SANAYİ
16. VOLKSWAGEN - ALMANYA
Sektörü: OTOMOTİV
17. IBM - ABD
Sektörü: TEKNOLOJİ
18. SALESFORCE.COM - ABD
Sektörü: TEKNOLOJİ
19. VICINITY CENTRES - AVUSTRALYA
Sektörü: EMLAK
20. SIAM COMMERCIAL BANK - TAYLAND
Sektörü: BANKACILIK
21. MASTERCARD - ABD
Sektörü: FİNANS
22. LARSEN & TOUBRO - HİNDİSTAN
Sektörü: İNŞAAT HİZMETLERİ
23. OLIN - ABD
Sektörü: MADENCİLİK
24. BDO UNIBANK - FİLİPİNLER
Sektörü: BANKACILIK
25. SUZANO PAPEL E CELULOSE - BREZİLYA
Sektörü: KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ
26. FORTESCUE METALS GROUP - AVUSTRALYA
Sektörü: DEMİR ÇELİK
27. NORFOLK SOUTHERN - ABD
Sektörü: ULAŞTIRMA
28. NETFLIX - ABD
Sektörü: TEKNOLOJİ
29. NESTLE - İSVİÇRE
Sektörü: GIDA
30. HILTON - ABD
Sektörü: KONAKLAMA
31. GENERAL ELECTRIC - ABD
Sektörü: ENERJİ
32. BANK CENTRAL ASIA - ENDONEZYA
Sektörü: BANKACILIK
33. COCA-COLA - ABD
Sektörü: İÇECEK
34. CISCO SYSTEMS - ABD
Sektörü: TEKNOLOJİ
35. ALFA - MEKSİKA
Sektörü: SANAYİ
36. FERRARI - İTALYA
Sektörü: OTOMOTİV
37. LIXIL GROUP - JAPONYA
Sektörü: İNŞAAT
38. COSTCO - ABD
Sektörü: PERAKENDECİLİK
39. STRYKER - ABD
Sektörü: MEDİKAL
40. ROYAL CARIBBEAN CRUISES - ABD
Sektörü: TURİZM
41. JM SMUCKER - ABD
Sektörü: GIDA
42. METROPOLITAN BANK & TRUST - FİLİPİNLER
Sektörü: BANKACILIK
43. METALURGICA GERDAU - BREZİLYA
Sektörü: DEMİR ÇELİK
44. NVIDIA - ABD
Sektörü: TEKNOLOJİ
45. FACEBOOK - ABD
Sektörü: TEKNOLOJİ
46. NOBLE ENERGY - ABD
Sektörü: ENERJİ
47. ELECTRIC POWER DEVELOPMENT - JAPONYA
Sektörü: ENERJİ
48. SAP - ALMANYA
Sektörü: TEKNOLOJİ
49. NIKE - ABD
Sektörü: SPOR GİYİM
50. BLACKROCK - ABD
Sektörü: FİNANS
51. BIOGEN - ABD
Sektörü: BİYOTEKNOLOJİ
52. GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA - KOLOMBİYA
Sektörü: FİNANS
53. OBAYASHI - JAPONYA
Sektörü: İNŞAAT
54. NUCOR - ABD
Sektörü: DEMİR ÇELİK
55. MAHINDRA & MAHINDRA - HİNDİSTAN
Sektörü: OTOMOTİV
56. MARATHON PETROLEUM - ABD
Sektörü: ENERJİ
57. SOUTHWEST AIRLINES - ABD
Sektörü: HAVACILIK
58. JETBLUE AIRWAYS - ABD
Sektörü: HAVACILIK
59. GRASIM INDUSTRIES - HİNDİSTAN
Sektörü: İNŞAAT
60. QUALCOMM - ABD
Sektörü: TEKNOLOJİ
61. ALMARAI - SUUDİ ARABİSTAN
Sektörü: GIDA
62. ADIDAS - ALMANYA
Sektörü: SPOR GİYİM
63. STARBUCKS - ABD
Sektörü: RESTORANLAR
64. LEIDOS - ABD
Sektörü: UZAY VE SAVUNMA
65. T ROWE PRICE - ABD
Sektörü: FİNANS
66. WULIANGYE YIBIN - ÇİN
Sektörü: İÇECEK
67. SAFARICOM - KENYA
Sektörü: TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ
68. ELECTRICITY GENERATING - TAYLAND
Sektörü: ENERJİ
69. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - BREZİLYA
Sektörü: GIDA
70. BANGKOK BANK - TAYLAND
Sektörü: BANKACILIK
71. VISA - ABD
Sektörü: FİNANS
72. LUXOTTICA GROUP - İTALYA
Sektörü: GÖZLÜK
73. NINTENDO - JAPONYA
Sektörü: TEKNOLOJİ
74. XCEL ENERGY - ABD
Sektörü: ENERJİ
75. VMWARE - ABD
Sektörü: TEKNOLOJİ
76. SAMSUNG ELECTRONICS - GÜNEY KORE
Sektörü: TEKNOLOJİ
77. COLGATE – PALMOLIVE - ABD
Sektörü: KOZMETİK
78. DELL TECHNOLOGIES - ABD
Sektörü: TEKNOLOJİ
79. FEDEX - ABD
Sektörü: LOJİSTİK
80. NETEASE - ÇİN
Sektörü: TEKNOLOJİ
81. Kimberly-Clark - ABD
Sektörü: KOZMETİK
82. NRG ENERGY - ABD
Sektör: ENERJİ
83. PRINCIPAL FINANCIAL GROUP - ABD
Sektörü: FİNANS
84. CP ALL - TAYLAND
Sektörü: GIDA
85. SINOPEC - ÇİN
Sektörü: ENERJİ
86. ADVANCED INFO SERVICE - TAYLAND
Sektörü: TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ
87. PRAXAIR - ABD
Sektörü: ENERJİ
88. GREE ELECTRIC APPLIANCES - ÇİN
Sektörü: EV ALETLERİ
89. OMNICOM GROUP - ABD
Sektörü: MEDYA
90. THE ESTEE LAUDER COMPANIES - ABD
Sektörü: KOZMETİK
91. HDFC - HİNDİSTAN
Sektörü: FİNANS
92. INTEL - ABD
Sektörü: TEKNOLOJİ
93. HEXAGON - İSVİÇRE
Sektörü: TEKNOLOJİ
94. KOÇ HOLDİNG - TÜRKİYE
95. FOUNDER SECURITIES - ÇİN
Sektörü: FİNANS
96. 3M - ABD
Sektörü: TEKNOLOJİ
97. REINSURANCE GROUP OF AMERICA - ABD
Sektörü: FİNANS
98. ORIENTAL LAND - JAPONYA
Sektörü: KONAKLAMA
99. CONOCOPHILLIPS - ABD
Sektörü: ENERJİ
100. REPSOL - İSPANYA
Sektörü: ENERJİ
220. SABANCI HOLDİNG - TÜRKİYE
384. FORD OTOSAN - TÜRKİYE
441. TÜRK HAVA YOLLARI - TÜRKİYE
493. İŞ BANKASI - TÜRKİYE
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