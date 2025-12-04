Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi FORD TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ VE TUTARI  2025: FROTO Ford Otosan temettü ne zaman yatacak, hisse başı ne kadar ödenecek, hesaba ne zaman geçer?

        Ford temettü ödeme tarihi ve tutarı 2025: FROTO Ford Otosan temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar?

        Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) 2025 yılı kârından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettülerin ne zaman yatırılacağı ve hisse başı ne kadar ödeneceği netlik kazandı. Buna göre Ford temettü ödemesi aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, FROTO Ford Otosan temettü ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer, ne kadar ödenecek? İşte, 2025 FROTO Ford temettü ödeme tarihi ve tutarı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 07:11 Güncelleme: 04.12.2025 - 07:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile 2025 yılı kârından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurmuştu. Açıklamada hisse başına ödenecek temettü tutarı ve ödeme tarihi bilgilerine yer verilmişti. Ödemelerin Aralık ayında yapılacağı bilinirken, FROTO hissesi sahipleri ‘’Ford temettü ödemesi ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2025 FROTO Ford temettü ödeme tarihi ve tutarı...

        2

        FORD TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK?

        Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) yatırımcıları 2025 yılındaki ikinci temettü ödemelerini almaya hazırlanıyor.

        Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettü ödeme tarihi ve tutarı belli oldu.

        Ford’un kâr payı dağıtım tarihi 3 Aralık 2025 olarak açıklandı.

        3

        FORD HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?

        Ford, brüt %605 (net %574,75) oranında, hisse başına brüt 6,05 TL, net 5,1425 TL nakit temettü dağıtacak.

        4

        FORD (FROTO) TEMETTÜ HANGİ GÜN HESABA GEÇER?

        Temettüler T+2 gününde nakit olarak hesaplara geçeceğinden, nakit bakiyeler 5 Aralık 2025 Cuma günü kullanılabilir olacak.

        Temettü almaya hak kazanmak için 2 Aralık tarihli seans kapanışı itibarıyla hisse senedine sahip olmak yeterli olacak.

        5

        1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

        Temettü ödemeleri, şirketin temettü politikasına bağlı olarak genellikle yılda bir kez yapılır. Ancak bazı şirketler yılda iki kez (yarıyıl) veya üç ayda bir (çeyreklik) temettü dağıtımı yapabilir. Bu bilgilere, şirketin genel kurul kararlarından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurularından ulaşılabilir.

        6

        ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

        Temettü, şirketlerin kârlarından yatırımcılara pay vermesi şeklinde açıklanabilir. Özellikle temettü hisseleri sahibi olan yatırımcılar, şirketin başarılı performansından doğrudan gelir elde edebilme şansı yakalar.

        Temettü dağıtımının temel amacı, şirketin ortaklarına kârdan pay vermesi ve yatırımcı sadakatini artırmasıdır. Düzenli temettü ödeyen şirketler, yatırımcılara güven verir ve şirketin finansal sağlığını koruduğunu gösterir.

        Ayrıca bazı yatırımcılar için sadece hisse değer artışı değil düzenli gelir elde etmek de önemli bir kriterdir. Bu nedenle, yatırımcılar yatırım yaparken temettü potansiyeline sahip şirketleri özellikle tercih edebilir.

        Temettü dağıtımı hem şirketlerin güçlü finansal duruşlarını sergilemelerine hem de yatırımcıların düzenli gelir beklentilerini karşılamalarına hizmet eder. Uzun vadeli yatırım planı yapanlar için temettü hisseleri, büyüme ve düzenli nakit akışı sağlayan cazip bir seçenek olabilir. Bu nedenle temettü politikası, şirketlerin ve yatırımcıların stratejilerinde önemli bir yer tutar.

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Putin savaşı bitirmek istiyor"
        "Putin savaşı bitirmek istiyor"
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Savaşın coğrafyası yaygınlaşıyor"
        "Savaşın coğrafyası yaygınlaşıyor"
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı