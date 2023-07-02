FORMULA 1 AVUSTURYA GP NE ZAMAN?

Formula 1'de merakla beklenen 2023 sezonu 8. hafta yarışı için geri sayım başlamış durumda. Şimdiden oldukça heyecanlı geçmesi beklenen ve pole pozisyonunu lider Verstappen'in kazandığı Avusturya GP yarışı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...