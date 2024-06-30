Formula 1 Avusturya Prix'sinde kazanan George Russell
Formula 1 Avusturya Grand Prix'sini Mercedes pilotu George Russell kazandı.
Formula 1’de 2024 sezonunun 11’inci yarışı Avusturya’da gerçekleştirildi. Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik pistte 71 tur üzerinden koşulan yarışta zafer Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell’ın oldu.
George Russell, Formula 1 kariyerinde ikinci kez zafere ulaşma başarısı gösterdi. Britanyalı pilotu, McLaren'dan Oscar Piastri ve Ferrari'den Carlos Sainz takip etti.
Formula 1’de sezonun bir sonraki yarışı Büyük Britanya'daki Silverstone pistinde gerçekleştirilecek.