Formula 1 Türkiye Grand Prix'si saat 13.10'da başlıyor. Heyecan dolu bekleyiş sürerken Formula 1 canlı yayın kanalı S Sport ile ilgili sorular da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edilenlerin başında ise "S Sport nasıl izlenir?" sorusunun cevabı ve S Sport frekans bilgileir yer alıyor. İştei merak edilend etaylar...
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
S Sport’un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
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