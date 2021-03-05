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Formula 1'de aşı şartı

Formula 1'in Bahreyn'deki açılış etabını Kovid-19'u atlatanlar ile aşı olanlar izleyebilecek

Formula 1'de aşı şartı
AA

Formula 1'de 2021 sezonunun Bahreyn'deki açılış etabını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlatan veya aşı olan seyirciler izleyebilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, enfeksiyon tarihinin ya da aşı olmalarının üzerinden en az iki hafta geçmiş kişilere bilet satılabilecek.

Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 28 Mart'ta düzenlenecek yarışı izleyecek seyircilerin maske takması zorunlu olacak.

Bahreyn'de geçen sezon yapılan iki yarış da seyircisiz olarak gerçekleştirilmişti.

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