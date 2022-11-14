HABERTURK.COM

Formula 1'de 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya'da yapıldı. Brezilya GP'de kazanan Mercedes pilotu George Russell oldu. George Russell kariyerinin, Mercedes ise sezonun ilk galibiyetini aldı.

Yarışta Lewis Hamilton ikinci olurken, Alman ekibi Mercedes podyuma iki pilot çıkarmış oldu. Ferrari pilotu Carlos Sainz yarışı üçüncü, Charles Leclerc ise dördüncü sırayı aldı.

Yarış sonrası takım telsizi konuşmasında Russell'a; "Russell, artık Formula 1'de yarış kazanmış bir pilotsun." mesajı gönderildi.

Yarışa ilk kez pole pozisyonunda başlayan Kevin Magnussen ise yarışı tamamlayamadı.

Bu sezon Verstappen 14, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) ile George Russell (Mercedes) birer yarış galibiyeti elde etti.

Takımlar sıralamasında ise Red Bull daha önce şampiyonluğu garantilemişti.

Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 429 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 290

3. Sergio Perez (Meksika): 290

4. George Russell (Büyük Britanya): 265

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 240

Takımlar

1. Red Bull: 719

2. Ferrari: 524

3. Mercedes: 505

4. Alpine: 167

5. McLaren: 148