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Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

AA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı sezonun dördüncü yarışıyla sürecek

Formula 1

Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 28 Nisan Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.
Avustralya'da düzenlenen sezonun ilk yarışını Mercedes pilotlarından Fin Valtteri Bottas, Bahreyn'deki ikinci ve Çin'deki üçüncü yarışı ise takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ilk sırada tamamlamıştı.


Azerbaycan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 68 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 62

3. Max Verstappen (Hollanda): 39

4. Sebastian Vettel (Almanya): 37

5. Charles Leclerc (Monaco): 36

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 130 puan

2. Ferrari: 73

3. Red Bull: 52

4. Renault: 12

5. Alfa Romeo: 12

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