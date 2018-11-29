İtalyan lastik üreticisi Pirelli, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın lastiklerini tedarik etmeye devam edeceği açıklandı. Buna göre, markanın 2019 sezonuna kadar geçerli sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.
Formula 1 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Chase Carey, "Pirelli, 2011 yılından bu yana Formula 1 için önemli ve değerli bir iş ortağı olmaya devam ediyor. Premium bir marka olan Pirelli ile süregelen iş birliğimiz, F1 ile motor sporlarının en iyisini ve ötesini buluşturma isteğimizi kanıtlıyor" dedi.
'1950'DEN BERİ BU İŞİN İÇİNDEYİZ'
Anlaşmayı değerlendiren Pirelli Başkan Yardımcısı ve CEO’su Marco Tronchetti Provera da, "İlk Dünya Şampiyonası’nın koşulduğu 1950’de orada bulunan Pirelli, bu yeni sözleşmeyle yarışların modern çağında varlığını toplam 13 sezona uzatmış oluyor" diye konuştu.
Formula 1 Yönetimi (FOM) ve Pirelli arasındaki mutabakat gereği, 2021’de yürürlüğe girmesi beklenen 18 inç lastikleri de içeren yeni teknik düzenlemeler için birlikte çalışılacak.
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