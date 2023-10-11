F1'in lastikleri 2027'e kadar Pirelli'ye emanet İtalyan üreticisi Pirelli, Formula 1'in global lastik partneri anlaşmasını uzattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket 2025-2027 döneminde de Formula 1 araçlarına lastik tedarik edecek. Pirelli'nin Formula 2 ve Formula 3 şampiyonalarının da tek lastik tedarikçisi olduğu bildirildi

Pirelli, Formula 1 yarışlarının lastik tedarikçisi olarak kalmaya devam edeceğini duyurdu.

İtalyan üreticiden yapılan açıklamada, Formula 1'in lastik tedarikçisi olmanın yanı sıra Formula 2 ve Formula 3'e de lastik tedariki yapılacağı aktarıldı.

Pirelli böylece, 2011 yılında yeniden başladığı süreçte 18 yıldır art arda Formula 1'in tedarikçiliğini üstlenmiş olacak.

Pirelli, 2011'de 13 inç ebatlı aşınma oranı yüksek lastiklerle başlayıp 2014'te hibrit lastiklere, 2017'den itibaren daha geniş lastiklere ve 2022'den sonra da mevcut 18 inç ebatlı lastikleri yarışlar için temin etmişti.

Konu hakkında konuşan Pirelli Başkan Yardımcısı Marco Tronchetti Provera, "Formula 1 ve diğer ilgili şampiyonalardaki varlığımızın süresini uzatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Formula 1, 1950'de doğduğunda orada olan Pirelli yenilenen sözleşmemizle modern Formula 1 döneminin yaklaşık yirmi yılı boyunca yine orada, şampiyonanın başrollerinden birinde olacak. Formula 1 de sadece yeni teknik çözümleri denemek ve test etmek için değil aynı zamanda lastik üretiminde yeni araştırma, geliştirme ve üretim süreçlerini hızlandırmak açısından da en iyi açık hava laboratuvarını sunuyor" dedi.