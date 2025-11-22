Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Lando Norris'in!
Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris, 'pole' pozisyonunun sahibi oldu. Norris, pazar günü koşulacak yarışa ilk cepten başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Las Vegas Grand Prix'sine McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.
ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte, 50 tur üzerinden yapılacak Las Vegas Grand Prix'sinde sıralama turlarında, 1 dakika 47.934 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.
Britanyalı pilotun arkasında 1 dakika 48.257 saniye ile bitiren Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Williams takımının İspanyol pilot Carlos Sainz, 1 dakika 48.296 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.
Yarış, yarın TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek.