Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Lando Norris'in! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Lando Norris'in!

        Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris, 'pole' pozisyonunun sahibi oldu. Norris, pazar günü koşulacak yarışa ilk cepten başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 12:24 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Las Vegas'ta 'pole' pozisyonu Norris'in!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Las Vegas Grand Prix'sine McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

        ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte, 50 tur üzerinden yapılacak Las Vegas Grand Prix'sinde sıralama turlarında, 1 dakika 47.934 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.

        Britanyalı pilotun arkasında 1 dakika 48.257 saniye ile bitiren Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Williams takımının İspanyol pilot Carlos Sainz, 1 dakika 48.296 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

        Yarış, yarın TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        G20 Zirvesi başladı: Trump zirvede yok
        G20 Zirvesi başladı: Trump zirvede yok
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası