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Fotoğraf sanatçısı gökyüzündeki toplu şöleni fotoğrafladı

İrlanda’da fotoğraf sanatçısı James Crombie, 5 günlük çalışmanın ardından sığırcık kuşlarının göç sırasında potansiyel tehlikelerden korunmak için yaptıkları toplu gösteriyi görüntülemeyi başardı

Fotoğraf sanatçısı gökyüzündeki toplu şöleni fotoğrafladı
DHA

İrlanda’nın Lough Ennell Gölü civarında sığırcık kuşlarının gökyüzündeki toplu şöleni fotoğraf sanatçısı James Crombie tarafından görüntülendi.

DHA'nın haberine göre sığırcıkların toplu gösterisinde ortaya dev kuş görseli çıktı.

Crombie, bu eşsiz görüntüyü yakalamak için bölgede 5 gün boyunca konakladığını ve yaklaşık 50 kez bölgeyi ziyaret ettiğini aktardı.

MIRILDANMA ADI VERİLİYOR

Uzmanlar, sığırcık kuşlarının bu kadar yakından uçarak dev bir kütle haline gelip ortaya şekil çıkarmalarının hayret verici olduğunu belirterek bu senkronize hareketi, göç sırasında potansiyel tehlikelerden korunmak için yaptıklarını belirtiyor.

Sürüye hiçbir kuşun liderlik etmediği, her sığırcığın yanındaki kuşa göre kendini ayarlayarak uçtuğu ifade ediliyor.

Sığırcık kuşlarının tekil olarak mesafe ayarladığı aktarılıyor. Çoğul olarak bir bütün halinde hareket ettiği bu harekete uzmanlar “Mırıldanma” (Murmuration) ismini veriyor.

Kuşların çarpışmalardan nasıl kaçınmayı başardıkları hala biraz gizemini koruyor ancak bazı bilim insanları, bazı sığırcıkların bir dönüş başlattıklarında kararın, bir dalga gibi ‘mırıldanma’ olarak sürünün geri kalanına yayıldığını öne sürüyor.

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